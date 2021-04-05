Крупнейший застройщик Dana Holdings подписал контракт с «Гомельстройматериалы» о сотрудничестве

Источник материала: ОНТ

Говоря об экономике, самым сложным является перевести сухой язык цифр в конкретные и понятные категории. Но именно конкретика даёт возможность заиграть новыми красками таким, казалось бы, скучным понятиям, как «модернизация», «импортозамещение», «производственные связи». Предприятие «Гомельстройматериалы» – один из лидеров рынка. На предприятии прошла модернизация. Сейчас работают две линии по производству такого тривиального материала, как минеральная вата. Это утеплитель, который необходим в строительстве. И сейчас компания наращивает поставки в столицу. Именно её продукция используется на строительстве многофункционального комплекса Minsk World – крупнейшего в Европе.



Строительные выставки – не только демонстрация достижений, но и точки отсчёта для новых проектов. Известный (и крупнейший в Беларуси) застройщик «Дана Астра» и компания «Гомельстройматериалы» наметили новые перспективы сотрудничества.

Это сотрудничество развивается год. За это время «Гомельстройматериалы» поставили около 40 тысяч кубометров теплоизоляционных плит из минеральной ваты на более чем пять миллионов рублей. Минеральная вата напрямую шла на строительные площадки многофункционального комплекса Minsk World. Набранные здесь темпы строительства требуют оперативных и точных поставок материалов и оборудования.

«Гомельстройматериалы» – одно из крупнейших специализированных предприятий в стране. Теплоизоляция – одно из основных направлений. Выпускают также кирпич и газобетон. Продукция сертифицирована по международным стандартам. На белорусском рынке у завода существенное преимущество. Цена ниже на 20%, чем у импортёров.

Минеральная вата из Гомеля будет применяться на новых объектах Minsk World.

Для застройщика завод поставляет широкую номенклатуру ваты плотностью от 50 до 200 килограммов на кубический метр. В основном это фасадные плиты, но есть также и кровельный утеплитель. Крупные партии снижают внутренние издержки предприятия.

Станислав Жеромский, генеральный директор предприятия «Гомельстройматериалы»: «Нам очень приятно работать с компанией "Дана Астра", потому что это крупнейший застройщик в сфере жилищного строительства. Импонирует, что такая компания работает с белорусскими строительными материалами, в том числе и с нашими. Ведь не секрет, что компания строит очень комфортное жилье, с развитой инфраструктурой, обустроенными дворами, зонами отдыха».

А для застройщика белорусский поставщик качественного утеплителя – это надежность!

Получили возможность участвовать в корпоративных программах покупки жилья в столичных комплексах. Они позволяют экономить при покупке квартир до 20% стоимости.

Успеха добиваются те, кто сотрудничают и инвестируют. В производство, себя, недвижимость, а последнее, как показывает практика, – 100-процентная гарантия успеха.

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