Снизилась безработица и увеличилось число самозанятых. Как изменилась экономическая жизнь белорусов за 10 лет?

Источник материала: ОНТ

Каковы окончательные результаты переписи населения, которая прошла у нас в 2019 году? Что такое «сельскохозяйственная перепись» и для чего ее проводили впервые в Беларуси? Как правильно читать результаты? Зачем Белстат создаёт национальный геопортал? Об этом поговорили с председателем национального статистического комитета Инной Медведевой.





– Знаем, что Белстат готовит собственный геопортал. Что это такое, какие данные там будут собраны и для чего это вообще нужно?

– Что касается геостатистического портала, то сегодня это последняя новация в представлении статистических данных в мировом сообществе. Он будет представлять собой наложение данных переписи на карту Республики Беларусь, причём это будет первое движение, мы предложим сначала наложить данные переписи 2019 года, их можно будет посмотреть по конкретной территории. В дальнейшем, мы предполагаем, это будут данные и по занятости населения, по туризму и иные статистические данные, которые мы будем размещать с привязкой к географическим данным именно на территории Республики Беларусь.

– Как будет организован доступ к этой базе? Она будет доступна всем?

– Это абсолютно бесплатно и доступно всем. Это основной из принципов работы органов государственной статистики, в том числе это требование Всемирного банка, за счёт грантов которого производится данная работа.

– Впервые в 2019 году в рамках общей переписи была произведена так называемая сельскохозяйственная перепись. Для чего это вообще было нужно?

– Согласно требованию Организации Объединённых Наций, раз в 10 лет, как и перепись населения, должна обязательно проводиться сельскохозяйственная перепись. Республика Беларусь не проводила её ни разу. В этой связи при предоставлении данных на международный уровень по валовой продукции сельского хозяйства к Белстату есть определённые вопросы – что мы не обследовали все категории хозяйств, которые производят сельскохозяйственную продукцию. Для того, чтобы решить этот вопрос, собственно и было предложено в переписном листе добавить отдельный вопросник по сельскому хозяйству. В принципе сельскохозяйственная перепись проводится и с участием общественного сектора и сельскохозяйственных организаций фермеров, но ввиду того, что нам сельскохозяйственные организации и фермеры предоставляют данные, мы охватываем их 100%-е количество. В данном случае нам повезло, это касалось только деятельности населения. Причём по личным подсобным хозяйствам мы проводим выборочное обследование. А вот, например, наличие участков в городах, садовых товариществах – это не охватывалось вообще. И сегодня мы получили информацию, которая является для нас абсолютно уникальной, и это позволит нам посчитать валовую продукцию сельского хозяйства.

– Если анализировать данные переписи 2009 и 2019 годов – что изменилось в экономической жизни белорусов?

– При проведении переписи населения, что касается экономических характеристик, то основное, конечно, это занятость. Белорусы теперь более занятые, и у нас повысился уровень занятости населения. Так, если в 2009 году было занято 74%, то сегодня это 80%, соответственно снизилась и безработица. Предпочтение, конечно, белорусы отдают работе у нанимателя, но, тем не менее, доля таких белорусов сократилась. Увеличилось в два раза число белорусов, которые сообщили, что они – самозанятые. Таких граждан была 291 тысяча. Что касается образовательного уровня именно занятого в трудоспособном возрасте населения, то если раньше с высшим образованием был практически каждый четвёртый, теперь – каждый третий.

– Как правильно вообще читать данные статистики? К примеру, традиционно к 8 Марта все часто публикуют информацию по поводу того, сколько у нас женщин, какой у них уровень образования, какой у них средний возраст и так далее. И многие на обывательском уровне относятся к такой информации скорее как познавательной, если не развлекательной. Но верен ли такой подход?

– Те данные, которые готовим мы, или даже те данные, которые мы получаем из переписи, это далеко не познавательная статистика. Это данные, которые позволяют изменить жизнь каждого человека. То есть, получая данные о каждой женщине и о каждом ребёнке, мы говорим, где они проживают, сколько им лет. Соответственно, это говорит о том, сколько на каждой территории должно быть построено школ, больниц, где должен быть проложен путь транспорта, какой объем финансирования должен быть направлен на здравоохранение, образование, культуру. То есть мы предоставляем райисполкомам данные для того, чтобы они рассчитали и местный бюджет. Ну и, соответственно, без этих цифр не может быть построен ни один прогноз: ни социально-экономического развития, ни демографический. И даже Белстат без получения этих данных и обновления этих данных не может корректно построить свою работу, то есть для нас это тоже отправная точка нашей работы. То есть выборочное обследование домашних хозяйств, которое предоставляет очень много, казалось бы, познавательной информации, в том числе по уровню жизни. Так мы получаем цифру, которая также важна – малообеспеченность населения, по которой принимаются решения, какие меры нужно предпринять, чтобы снизить количество малообеспеченных граждан. Соответственно, только на основе переписи можно построить выборочную совокупность.

– То есть, по сути, экономическая политика государства строится на основе ваших данных?

– Абсолютно. Перепись для любой страны мира – это основной источник информации для принятия управленческих решений и для построения непосредственно прогнозов развития страны в дальнейшем.

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