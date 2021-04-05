Легковушка сбила насмерть пожилого пешехода в Брестском районе

Источник материала: ОНТ

ДТП со смертельным исходом произошло в Брестском районе вечером в субботу 3 апреля, погиб мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в Следственном комитете.

Незадолго до трагедии сидящая за рулем автомобиля Chery 38-летняя жительница Каменецкого района ехала по автодороге Р83 сообщением Брест - Каменец. На десятом километре дороги легковушка сбила 59-летнего пешехода, который был на проезжей части вне пешеходного перехода. Мужчина умер на месте от полученных травм.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя. Также разыскиваются очевидцы аварии – их просят позвонить по телефону +375 (33) 311-66-11 или +375 (29) 808-66-02.

Фото: СК

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