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Легковушка сбила насмерть пожилого пешехода в Брестском районе
Источник материала: ОНТ
ДТП со смертельным исходом произошло в Брестском районе вечером в субботу 3 апреля, погиб мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом
Незадолго до трагедии сидящая за рулем автомобиля Chery 38-летняя жительница Каменецкого района ехала по автодороге Р83 сообщением Брест - Каменец. На десятом километре дороги легковушка сбила 59-летнего пешехода, который был на проезжей части вне пешеходного перехода. Мужчина умер на месте от полученных травм.
Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении водителя. Также разыскиваются очевидцы аварии – их просят позвонить по телефону +375 (33) 311-66-11 или +375 (29) 808-66-02.
Фото: СК
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ДТП со смертельным исходом произошло в Брестском районе вечером в субботу 3 апреля, погиб мужчина. По данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом рассказали в...
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