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Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Грузии

05.04.2021 06:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Грузии

Взрыв произошел в многоэтажном доме в Тбилиси – предположительно, причиной послужила утечка газа. Об этом пишет РИА «Новости».

Это случилось на окраине города, в районе Лило. На место быстро приехали работники скорой, пожарной и полиции. По данным очевидцев, из корпуса эвакуировали жильцов – похоже, опасаются разрушения здания.

Официально о жертвах или пострадавших не сообщается. Как сообщает телекомпания «Рустави 2», взрыв случился в квартире пожилой женщины. По данным СМИ, жительница дома выпала с четвертого этажа и погибла в больнице.

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Взрыв произошел в многоэтажном доме в Тбилиси – предположительно, причиной послужила утечка газа. Об этом пишет РИА «Новости». Это случилось на окраине города, в...
 
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