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Взрыв прогремел в многоэтажном доме в Грузии
Источник материала: ОНТ
Взрыв произошел в многоэтажном доме в Тбилиси – предположительно, причиной послужила утечка газа. Об этом
Это случилось на окраине города, в районе Лило. На место быстро приехали работники скорой, пожарной и полиции. По данным очевидцев, из корпуса эвакуировали жильцов – похоже, опасаются разрушения здания.
Официально о жертвах или пострадавших не сообщается. Как сообщает телекомпания
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Взрыв произошел в многоэтажном доме в Тбилиси – предположительно, причиной послужила утечка газа. Об этом пишет РИА «Новости». Это случилось на окраине города, в...
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