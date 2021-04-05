Через WAP к мегабитам: как белорусские мобильники научились выходить в интернет

Источник материала: Onliner Onliner вместе с Samsung Galaxy S21 продолжает изучать историю байнета во всех деталях. Мы уже рассказали о самом появлении интернета в Беларуси и создании первых сайтов , первых провайдерах, легендарном номере 8-600-100 и огромных счетах за телефон, тусовках интернетчиков и первых «техноресурсах» . Давайте вспомним время, когда белорусские мобильники только учились выходить в интернет.

Просто мобильная связь

Невероятный факт: мобильная связь в нашей стране появилась еще до массового распространения интернета — в 1993 году предоставлять услуги начал оператор BelCel. По нынешним меркам это было сложно назвать удобным способом общения, так как на старте лишь в Минске работали четыре базовые станции, а первыми абонентами стали сплошь юрлица. Позже связь немного «расползлась» по Беларуси. То была эпоха стандарта NMT-450 — теплого, аналогового, почти «лампового».





Технология мобильной связи первого поколения позволяла передавать данные — совсем чуть-чуть — сегодня этого, наверное, едва хватит какому-нибудь «умному» сенсору, подключенному к сети. Поэтому NMT-450 использовалась для голосового общения, другого не надо было (даже SMS). У стандарта были свои плюсы и минусы, но до прихода GSM в Беларусь можно было и пострадать. Страдали из-за цен и весьма габаритных мобильников — сейчас, показав такой молодежи, можете лишь развеселить ее (выглядит как кассетный плеер рядом с MP3-проигрывателем). А если еще и про процесс зарядки поведать, истерики не избежать.

Первый GSM в Беларуси

Ближе к началу нулевых в Беларусь пришел первый коммерческий GSM-оператор. Наличие этих трех заветных букв позволило ему позиционироваться на рынке, даже не продвигая саму торговую марку — velcom. Кстати, есть небольшой нюанс, связанный с GSM-связью в стране: ее «демовариант» был запущен немного раньше. Спустя примерно год у белорусско-кипрского на тот момент предприятия насчитывалось чуть более 20 тыс. абонентов. Связь оставалась весьма дорогой, но цены постепенно ползли вниз.





В 2002 году компания, собрав под своим крылом более 100 тыс. абонентов, запустила новую услугу — «передача данных». Вначале применялась технология Circuit Switched Data, заточенная именно под GSM-сети, медленная даже по тем временам. Ситуация кардинально изменилась в 2003 году, когда velcom запустил коммерческий GPRS.

Примерно в это же время наращивал обороты еще один белорусский оператор — МТС. Он создал дополнительные условия для конкуренции, делая мобильную связь доступнее, а также подстегивал других игроков рынка к запуску новых услуг. Кстати, в те времена было проще генерировать новостные поводы: горячо обсуждался даже межсетевой обмен SMS между абонентами обеих сетей. Век прекрасных открытий…

Рождение мобильного интернета

WAP-протокол стал мостиком в будущее мобильного интернета, точнее калиткой. Он пытался прижиться на белорусских телефонах, но стал лишь знаменем переходного периода: возникла мода на «мобильные версии» сайтов и передачу данных. Их нужно было адаптировать для вывода на миниатюрные в большинстве своем монохромные дисплеи, учитывая дороговизну WAP-трафика, чрезвычайно низкие скорости (до 9600 бит/с) и неудобство навигации (перемещаться по странице можно было с помощью кнопок на клавиатуре аппарата).

Сайты «адаптировались» с учетом широкого спектра девайсов, но целевыми оставались простые «звонилки» с экраном на несколько строчек. Конечно, существовали в природе и смартфоны уровня Sony Ericsson P800 или Nokia 7650 да «наладонники» с цветными дисплеями, однако поначалу таких было не слишком много.





Для WAP-версий сайта применялся свой язык разметки, немного отличавшийся от обычного HTML, требовалась автоматизация операций по адаптации контента и функциональных возможностей сайтов. Все это требовало дополнительных ресурсов, белорусских же пользователей насчитывалось не слишком много, а те, что были, часто не особенно желали тратить деньги на серфинг.

К тому же в телефоне должен был присутствовать подходящий браузер (старые модели могли его не иметь), требовалась настройка мобильника для получения данных… В некоторых случаях помогали операторские SMS — если действовала автонастройка. Не сработало? Придется запастись терпением, найти подходящую модель телефона в списке и вручную ввести значения для канала данных, точки входа, портов, имени пользователя и так далее — для некоторых телефонов так называемые типовые настройки насчитывали с десяток пунктов. Причем параметры менялись в зависимости от услуг, на которые подписан абонент. Из плюсов, как увещевал оператор, — «никаких дополнительных устройств для доступа в интернет».

Поэтому WAP-версии белорусских сайтов (да и небелорусских тоже) часто представляли из себя страницы с набором «самых важных» ссылок, и делалось это скорее из желания быть максимально «технологичным», «на волне». Хотя какую-то базовую информацию получить было можно.





Кстати, к технологическим ограничениям, помимо размеров (общий для страницы-карточки — не более 4 КБ, отдельные элементы — около 1,4 КБ, в будущих версиях WAP доступных ресурсов стало больше), относилась и проблема с кириллицей. С ней вообще связаны прекрасные времена: если вы помните, тогда и SMS можно было набирать лишь латиницей — подобная привычка сохранилась у некоторых старцев и по сей день (чего стоит сам факт того, что кто-то продолжает отправлять эсэмэски). Потом появились телефоны с поддержкой кириллицы (а затем еще и с «русифицированными» кнопками), но такое сообщение занимало больше места и при отправке делилось на несколько.

WAP-версии сайтов часто использовали латиницу, текст на кириллице приходилось кодировать (один символ превращался в набор из шести). Кто-то занимался этим вручную, но были и инструменты для автоматизации: судя по исходному коду WAP-сайта МТС 15—16-летней давности, например, использовался редактор EasyPad WAPtor.

«Гремучая смесь»

Александр Чекан поделился воспоминаниями, что 2003 год в Беларуси стал взрывным с точки зрения развития WAP-сайтов, а в каталоге Tut.by тогда даже появился отдельный раздел с ресурсами, имеющими WAP-версии, — их насчитывалось целых 25! Недвижимость, справочники, почтовые службы, несколько фирм, банки, представительство Lufthansa, DHL плюс еще небольшой «набор джентльмена».

Начиналась новая эпоха, развитие которой подстегнул именно WAP: этот протокол разжег интерес в отношении технологий передачи данных — на смену пришел GPRS, давший «настоящий мобильный интернет». Коротко вспомним и о нем.





«GPRS в полную силу запустили в 2003 году, это был прорыв. На тот момент было сложно представить, что когда-то передача данных станет частью нашей жизни», — рассказывала Onliner Ирина Заболотникова, которая отвечала в velcom за техническую сторону развития сервисов компании.

Это сегодня абоненты сотовых операторов выбирают тарифы, в которых «должно быть побольше гигабайт», а как минимум до 2005 года им приходилось на пальцах объяснять, что это за «передача данных» и зачем она нужна. Основными потребителями трафика оставались бизнес и энтузиасты, впечатления которых можно найти на форуме Onliner.

«Сейчас взял 7650 на тест… Это вообще гремучая смесь. Щелкнул фотку — приаттачил, и через 10 секунд она уже на мыле лежит у кого-нибудь… Фантастика. Я уже не говорю про WAP на большом экране!» — писал в декабре 2002 года Виталий Шуравко.

— Современная мобильная жизнь началась именно тогда, — вспоминает один из старейших пользователей форума Васек; он же в свое время активно тестил тот самый GPRS сразу после его появления. — В общем-то, было все то же самое: интернет в телефоне — где угодно. Как и сейчас, только медленнее.





Медленнее по нынешним меркам, потому что почти два десятка лет назад сайты были полегче: картинками их особенно не перегружали, тонн скриптов тоже не было: «Все открывалось прекрасно, тот же Onliner».

— Мы сидели с krt (Васек вспоминает другого человека «в теме». — Прим. Onliner) у меня на работе, в прямой видимости от антенны на строительном колледже. Связь была прекрасная, считай, только нам и давали полосу, — смеется форумчанин.

К слову, для простеньких мобильников тогда работали сервисы, позволявшие на лету конвертировать сайты в WAP-«формат», они же помогали экономить на трафике. Плюс были совсем уж специфические «фичи» наподобие доступа через связку WAP через GPRS к мессенджеру ICQ.

Уже тогда GPRS не рассматривался как способ серфить с телефона — комфортнее было подключить мобильник в качестве модема к ноутбуку «шнурком». Еще более «портативный» и технологичный вариант — по Bluetooth или через IR-бластер, используя вместо компьютера PDA, на котором можно открывать полноценные версии сайтов.





— Подключал свою HP Jornada по Bluetooth к телефону, а телефон работал как модем — использовал для этого Motorola T260. Позже у меня появился Motorola MPx220 — на «винде», с экраном на 10 строк и почти полноценным браузером.

Новая технология стала способом получить интернет там, где его не может быть в принципе — за городом. Стали появляться самодельные и не очень антенны. Подспорьем оказался и «народный» по тем временам браузер Opera, который позволял на лету отключать графику на страницах сайта — отличная экономия недешевого трафика. Плюс возможность пропускать трафик через серверы Opera — он дополнительно сжимался, добавляя «свободных» килобайтов.





Что по деньгам? Предложения выглядят комичными с высоты прошедших лет: «легким» считался тариф, в рамках которого предлагался 1 МБ (!) трафика в месяц — для серфинга по интернету и WAP (их отделяли друг от друга, и объективно это разные вещи). Вносить предоплату было не надо, но 100 КБ оценивали в тысячу рублей в ценах 2004 года.

Впрочем, с учетом «веса» сайтов этого было вполне достаточно. На более «жирном» тарифе трафика было аж 85 МБ (с предоплатой в 10 тыс. и по 70 рублей за 100 КБ сверху), а для людей с кошельком потолще — анлим (два последних требовались, когда абонент жестко подсаживался на высокоскоростной GPRS, а телефон использовался в качестве модема). За счастье серфить без ограничений приходилось платить 70 тыс. рублей в месяц. Оператор МТС не торопился с запуском новой технологии, отложив ее на будущее.

Обособленно от velcom и МТС жил еще один оператор — BelCel, старейший на тот момент. В компании поняли, что есть шанс упустить момент и начать играть в догонялки. Чтобы скорректировать ситуацию, в 2003 году был задуман ребрендинг — появилась торговая марка Diallog, и одновременно в январе того же года была официально представлена сеть стандарта CDMA2000. В сравнении с ней даже GPRS смотрелся прошлым веком: мегабайт данных скачивался за минуту.



Фото: Александр Ружечка

Цены оставались высокими: за обязательную 21 тыс. рублей в месяц можно было получить пакет услуг и 30 МБ трафика, мегабайт сверх этого обходился еще в 500 рублей с тарификацией по 10 КБ. Плюс телефон стоил 299 тыс., а кабель для подключения к компьютеру — еще 69 тыс. (официальный курс доллара тогда был примерно 2160 рублей). Дорого.

Нам удалось поговорить с Дмитрием Бущиком, который руководил в BelCel проектом по ребрендингу — одновременно с запуском новой технологии было решено избавиться и от старого имиджа.

Еще до прихода МТС, вспоминает он, оператор BelCel опережал тогда еще единственного конкурента — velcom — по объему абонентской базы. Кроме того, старейший оператор имел развитую инфраструктуру и покрытие, а также городские номера. Считалось, что вторичный рынок телефонов позволяет привлекать новых абонентов.

Однако одним из серьезных минусов нового времени было то, что NMT не позволял передавать данные. «Разве что факсы», — смеется Дмитрий. Ранее он уже оценил WAP от конкурента:

— У меня в 2001 году появился Siemens SL45i — до сих пор где-то лежит, но батарейка не держит… Мне показывали на нем какие-то картинки (уточняет про «горячие» пиксельные фото. — Прим. Onliner). Это впечатляло…

Примерно в то же время он увидел, как можно получать почту через WAP (о-о-очень медленно) — на одной из двухстрочных «раскладушек» Ericsson. Поэтому приход в будущем скоростного CDMA2000 выглядел как нечто прорывное — так, вероятно, позже воспринимался 3G.





— Была запущена мобильная передача данных — кажется, на 150 Кбит. Я видел это «живьем» и, как сотрудник, пользовался им. Тем более дома из окна у меня была видна базовая станция: повезло. Скрипящий модем на телефонной линий был ощутимо медленнее, — рассказывает Дмитрий. — До 3G и пока не пришел life:) и как следует не развернулся (годик у них это заняло) я настаиваю на том, что параметры Diallog были лучше — по скорости, по всему.

По словам Дмитрия, специфика CDMA2000 позволяла быстро развертывать технологию.

— У нас был нормальный биллинг, нормальное оборудование — поэтому во многом выигрывали, и потому смогли оперативно запустить «дату», — говорит он.

Грустным стал этап постепенного затухания бренда. Сказалось «административное» давление с настойчивой просьбой таргетировать рекламу на нецелевую аудиторию — руководителей крупных предприятий. Были и другие «светлые идеи». Все это противоречило концепции, и бизнес постепенно пошел на спад. Старая команда профессионалов постепенно ушла: кто-то уехал, кто-то перешел на работу к конкурентам.

Во время разговора то и дело пробиваются ностальгические нотки: Дмитрий вспоминает выставку Tibo, в которой принимал участие Onliner (говорит, Виталий Шуравко вначале скептически относился к мероприятию, но потом изменил свое мнение), онлайнеровское форумное комьюнити («Мы очень дорожили им»), партнерство как с Onliner, так и с Mixtura.org.





— Они просто опоздали. Если бы запустились пораньше… — более критичен Васек.

Эпоха WAP не закончилась с появлением новой технологии передачи данных — она еще долгое время оставалась информационным окном, доступным для большого количества телефонов. Сегодня WAP-сайты у одних ассоциируются с чем-то древним, у других — с платными подписками нового времени, а мобильный интернет на мегабитных скоростях, которые 20 лет назад казались недостижимой фантастикой, уже не удивляет.

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