Стендап - это уже не только комик у микрофона. Собрали «экзотические» стендап-форматы Минска

Источник материала: Tut.by

За год пандемии стендап успел просочиться в десятки столичных баров и стал одним из главных постковидных развлечений минчан. Что логично, жанр обзавелся новыми форматам: помимо открытых микрофонов, появились импровизационные «разгоны», юмористические беседы с представителями разных профессий, даже Tinder-шоу… Специально для тех, кто устал от классического стендапа, AFISHA.TUT.BY собрала в одном месте небанальные форматы камеди-вечеринок, на которые можно попасть в Минске.

Начнем со Stand Up Comedy Hall — первого белорусского стендап-клуба, где комедийные вечеринки проводятся ежедневно. Если вы не в курсе, эпицентр белорусского юмора находится на Куйбышева, 45. Перечисляем «неклассические» форматы, которые проходят в этом клубе.



Фото: vk.com/standupcomedyhall

Название шоу намекает: вас зовут в Stand Up Comedy Hall на комедийно-психологическое ток-шоу о женщинах, причем проводятся такие вечеринки не только в канун 8 Марта, а вообще каждую неделю — по вторникам. На сцену поднимаются зрительницы (реже зрители) и рассказывают о своих прошлых отношениях, делятся опытом. Профессиональные комики помогают усреднить их опыт, и в конце каждой истории вместе с аудиторией делают вывод — так чего же хотят женщины?

Когда: по вторникам, 20.00

Где: Stand Up Comedy Hall

Сколько: 10 рублей

«Умнее комика»



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Комедийное шоу «Умнее комика» для клуба Stand Up Comedy Hall — в новинку: оно стартует с 14 апреля и придет на смену шоу «Кто виноват? Что делать?», которое раньше проводилось по средам. Организаторы уточняют, что еще «допиливают формат», но это будет серия комедийных проектов в жанре научпоп.

Когда: по средам (с 14 апреля)

Где: Stand Up Comedy Hall

Сколько: 10 рублей



Фото: vk.com/standupcomedyhall

Tinder Ultimate — молодая серия вечеринок в Stand Up Comedy Hall, которая посвящена тому, без чего тысячи молодых людей просто не могут существовать — приложениям для знакомств. Формат шоу такой: профессиональные стендап-комики приглашают в студию гостя, у которого есть аккаунт в Tinder, и на глазах у зрителей начинают искать ему пару, параллельно комментируя чужие профили и переписываясь с этими «счастливчиками». Основатель стендап-клуба Дмитрий Нарышкин называет шоу «бескомпромиссными» и шутит: «Здесь мы делаем то, что любят все белорусы: за глаза обсуждаем людей». По словам комика, есть люди, которые благодаря шоу нашли отношения, а у одной новоиспеченной пары скоро свадьба.

Когда: по четвергам, 20.00

Где: Stand Up Comedy Hall

Сколько: 10 рублей



«Разгоны» с Артемом Шрайбманом. Фото: vk.com/standupcomedyhall

«Разгоны» — один из форматов стендап-комедии, когда профессиональные комики на ходу «разгоняют» определенные темы: получают их от зрителей и тут же делают из них юмор. Резиденты Stand Up Comedy Hall такой формат уже «обкатали». Если любите импровизационный юмор, смело берите билеты.

Когда: по средам и воскресеньям (не каждую неделю, проверяйте расписание)

Где: Stand Up Comedy Hall

Сколько: 10 рублей

«Правда»



«Правда» с Никитой Моничем. Фото: vk.com/standupcomedyhall

В начале года Stand Up Comedy Hall анонсировал новую серию «разгонов» под названием «Правда». Концепция вот в чем: опытные стендап-комики зовут на разговор гостей с интересными профессиями, где те рассказывают про свою работу правду и ничего кроме правды. Комики же не только шутят в процессе, но и нужными вопросами помогают гостю раскрыть тему — понятно, через призму юмора. Обычно получается познавательно и местами даже смешно. Первыми гостями шоу стали кинокритик Тарас Тарналицкий, музейный стендапер Никита Монич, ведущий YouTube-канала «ЧестнОК» Александр Ивулин и секс-консультант Зоя Пришивалко.

Когда: по средам и воскресеньям (не каждую неделю, проверяйте расписание)

Где: Stand Up Comedy Hall

Сколько: 10 рублей

Серия вечеринок STANDUP V CUBE не имеет прямой привязки к столичному Cuba Bar: там движение зародилось, но сейчас организаторы продолжают проводить стендап-проекты по всему Минску. Впереди, говорят, даже туры по Беларуси. Но не будем забегать наперед: пока просто расскажем о нетипичных форматах, которые существуют в рамках этой формации.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com/standupvcube

«Курилка» — импровизационное стендап-шоу в Cuba Bar, где главная цель комиков — накинуть («разогнать») как можно больше приколов на темы, которые они прямо на сцене получают от зрителей. То есть все как на курилке: юмор творится здесь и сейчас — никакой постановы. Кстати, в отличие от перечисленных ранее шоу, вход на «Курилку» свободный, но можно задонатить организаторам.

Когда: по средам, 20.00

Где: Cuba Bar

Сколько: бесплатно



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com/standupvcube

По четвергам в заведении Buchalter Bar на Зыбицкой тоже можно послушать стендап бесплатно — на «Х-шоу». Фишка этого формата в том, что гости заранее не знают, что будет происходить на сцене: может быть «Закрытый микрофон», импровизация или даже сольное выступление опытного комика, возможно даже, зритель сам будет решать, чего ему хочется. В любом случае, обещают организаторы, будет смешно. А самые активные получат сюрпризы от бара.

Когда: по четвергам, 20.00

Где: Buchalter Bar

Сколько: бесплатно



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: vk.com/standupvcube

«Шоу историй» — это формат, где комики и гости рассказывают истории из жизни, которые в очередной раз доказывают, что величина глупости и непредсказуемости человека не измерена в полной мере. О чем вы сейчас подумали? Запомните эту «стыдную» историю — возможно, сможете поделиться ею на сцене бара. За входной билет придется отдать 5 рублей.

Когда: по субботам, 21.00

Где: Cuba Bar

Сколько: 5 рублей

Экзотические гости в Cuba Bar



Медик из Польши Винсент Гражецкий. Фото: vk.com/standupvcube

По вечерам в субботу в том же Cuba Bar проводится — формально — классический стендап, только с очень необычными гостями с насыщенной жизнью. На сцене бара успели выступить врач-рентгенолог , таксист и отец-одиночка , комики из Гродно и из Витебска , а также медик из Польши . Общего названия для вечеринок с нестандартными спикерами пока нет.

На ближайшую субботу, 10 апреля, тут снова запланирован медицинский стендап — комедийный концерт нарколога, психотерапевта и ведущего Ивана Шумейко . Комик даст два концерта — в 19.00 и в 21.00, билеты в продаже.

Когда: по субботам

Где: Cuba Bar

Сколько: от 10 рублей Купить билет



Фото: vk.com/public158374537

И еще немного экзотики вам: в Минске можно послушать стендап на английском языке, причем в самом центре города — в регги-баре на Зыбицкой «Жеваный крот». Он проходит в формате «Открытого микрофона», то есть выступать будут желающие, а не профессиональные комики (и это снова классический вариант стендапа, но не на русском же!). Такие вечеринки проходят по вторникам, но не каждый раз, так что перед походом проверяйте афишу. Последний «Микрофон» на английском, например, был совсем недавно — 30 марта.

Когда: по вторникам, 20.00 (перед походом проверяйте расписание)

Где: «Жеваный крот»

Сколько: бесплатно