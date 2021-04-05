НОК Беларуси могут исключить из международного олимпийского движения

Национальный олимпийский комитет Беларуси может быть исключен из Международного олимпийского комитета, заявила руководитель Белорусского фонда спортивной солидарности, рассуждая о последствиях возбуждения Следственным комитетом уголовного дела в отношении нее и исполнительного директора фонда Александра Опейкина.





Уголовное дело — результат работы фонда и санкций, введенных Международным олимпийским комитетом против НОК, сказала Герасименя во время общения с пользователями Instagram.

«Это ответ не нам, а Международному олимпийскому комитету: вы хотели изменить у нас всю систему, которая работает — нет, не получится, мы вас всех пересажаем», — предположила спортсменка.

«И действия НОК Беларуси, и обвинения нас во всех грехах сыграют большую роль. Возможно даже исключение Национального олимпийского комитета как члена Международного олимпийского комитета. И в том числе, я думаю, наши спортсмены поедут [на летнюю Олимпиаду в Токио] под нейтральным флагом. И это уже не наша заслуга. Дополнительные санкции они (НОК. — БелаПАН.) себе уже приобрели или приобретут в ближайшее время… Думаю, что МОК обязательно ответит», — заявила Герасименя.

«Безграмотность чиновников спортивных просто впечатляет. Большинство их шагов вредит им самим», — считает Александр Опейкин.

По его словам, это уголовное дело не против физических лиц, а против фонда солидарности, который признается субъектом международного спортивного права и членом олимпийского движения. «Получается, что они сделали очередной выстрел себе в ногу», — убежден Опейкин.

О возбуждении уголовного дела против Герасимени и Опейкина СК сообщил 2 апреля.

«По данным следствия, вышеуказанные лица в августе 2020 года создали так называемое объединение «Белорусский фонд спортивной солидарности», провозгласив его целями оказание финансовой и юридической помощи спортсменам, привлеченным к ответственности за нарушение законодательства Республики Беларусь. На деле Герасименя и Опейкин, являясь соответственно председателем и исполнительным директором, распространяли заведомо ложные сведения о ходе и результатах избирательной кампании, о событиях в социальной, экономической, политической и культурной сферах жизни общества», — говорится в сообщении СК.

«В интернете и средствах массовой информации обращались с призывами к иностранным государствам и международным организациям о совершении действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь», — утверждается в релизе.

«В частности, — приводит пример СК, — под давлением членов вышеуказанного «объединения» из Беларуси перенесен ряд крупных спортивных мероприятий (вероятно, речь о чемпионате мира по хоккею. — БелаПАН.). В результате действий Герасимени и Опейкина, а также иных лиц нанесен значительный имиджевый и финансовый урон, подорван престиж страны на международной и политической арене, дискредитировано руководство спортивной отрасли и государства».

«Действия членов так называемого БФСС следователями квалифицированы по ч. 3 ст. 361 (призывы к совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь, совершенные с использованием средств массовой информации или глобальной компьютерной сети интернет) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы до 5 лет», — говорится в сообщении.

По уголовному делу «проводятся неотложные следственные и процессуальные действия».

Герасименя и Опейкин находятся за пределами Беларуси.

В связи с давлением на спортсменов из-за их политической позиции 7 декабря прошлого года МОК ввел санкции в отношении белорусского НОК, в том числе:

— исключение участия членов исполкома НОК Беларуси из всех мероприятий МОК, включая Олимпийские игры (в том числе тогдашнего президента НОК Александра Лукашенко и первого вице-президента Виктора Лукашенко, его старшего сына);

— приостановление всех финансовых выплат НОК Беларуси, за исключением связанных со стипендиями спортсменов и подготовкой белорусской команды к Олимпийским играм и участием в них (прямые выплаты, минуя НОК);

— обращение к соответствующим международным федерациям с просьбой обеспечить участие в квалификационных соревнованиях к Олимпийским играм всех допущенных белорусских спортсменов без какой-либо политической дискриминации;

— приостановление любых обсуждений с НОК Беларуси вопросов организации будущих мероприятий МОК;

— просьба ко всем участникам олимпийского движения соблюдать эти меры в интересах защиты прав белорусских спортсменов и репутации олимпийского движения.

8 марта МОК заявил о непризнании Виктора Лукашенко новым президентом НОК (выборы прошли 26 февраля).