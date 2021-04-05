Утро недели: неудачная самоволка, клип для «Евровидения» и соколиное яйцо (видео)

Источник материала: Onliner

Начинаем очерчивать контуры новой недели. Как начертим — такая и получится, все зависит от нас. Повторяем основные новости, которые могли пропустить в выходные, ругаем прогноз погоды и разучиваем бесполезную цифру.

Что было вчера

Появились сообщения о том, что белорусов перестали пускать в Украину .

. Боец на грузовике и с автоматом (видимо, без патронов) уехал в самоволку . Искали три дня, вчера задержали.

. Искали три дня, вчера задержали. Елена Желудок представила клип для «Евровидения». Он снят с использованием современных компьютерных эффектов .

Что происходит в мире и в Беларуси

Пустельга снесла пасхальное яйцо! Здесь, напоминаем, доступна прямая трансляция из логова этих соколов, которые обосновались в брестской высотке.

Во время наводнения в Индонезии погибли не меньше 50 человек. Десятки пропали без вести.

А так выглядит сейчас подъезд к паромной переправе на Припяти, передает @mzaas. Река разлилась и затопила дорогу.









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Погода 5 апреля

Понедельник останется прохладным. Особых осадков не ждем, зато возможен ветер до 20 метров в секунду. Дневная температура — 7—13 градусов. Есть шансы на солнце.





Стабильного потепления пока не видно — аж до следующих выходных.

Бесполезная цифра дня

Советский инженер на зарплату 160 рублей мог купить 800 стаканчиков (100 г) пресловутого пломбира за 20 копеек. Или 80 кило мороженого.

Сегодня маркетологи фасуют мороженое в порции по 70—80 г. В пересчете на 100-граммовые стаканчики на среднюю зарплату белоруса (1290 рублей по Белстату) можно купить 947 порций мороженого, подписанного как «пломбир». Или 94,7 кг.





Таким образом, наше благосостоянии увеличилось примерно на 14 кг пломбира.