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Утро недели: неудачная самоволка, клип для «Евровидения» и соколиное яйцо (видео)

05.04.2021 07:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Начинаем очерчивать контуры новой недели. Как начертим — такая и получится, все зависит от нас. Повторяем основные новости, которые могли пропустить в выходные, ругаем прогноз погоды и разучиваем бесполезную цифру.

Что было вчера

Что происходит в мире и в Беларуси

  • Во время наводнения в Индонезии погибли не меньше 50 человек. Десятки пропали без вести.

  • А так выглядит сейчас подъезд к паромной переправе на Припяти, передает @mzaas. Река разлилась и затопила дорогу.



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Утро недели: неудачная самоволка, клип для «Евровидения» и соколиное яйцо (видео)

Погода 5 апреля

Понедельник останется прохладным. Особых осадков не ждем, зато возможен ветер до 20 метров в секунду. Дневная температура — 7—13 градусов. Есть шансы на солнце.

Утро недели: неудачная самоволка, клип для «Евровидения» и соколиное яйцо (видео)

Стабильного потепления пока не видно — аж до следующих выходных.

Бесполезная цифра дня

Советский инженер на зарплату 160 рублей мог купить 800 стаканчиков (100 г) пресловутого пломбира за 20 копеек. Или 80 кило мороженого.

Сегодня маркетологи фасуют мороженое в порции по 70—80 г. В пересчете на 100-граммовые стаканчики на среднюю зарплату белоруса (1290 рублей по Белстату) можно купить 947 порций мороженого, подписанного как «пломбир». Или 94,7 кг.

Утро недели: неудачная самоволка, клип для «Евровидения» и соколиное яйцо (видео)

Таким образом, наше благосостоянии увеличилось примерно на 14 кг пломбира.

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Начинаем очерчивать контуры новой недели. Как начертим — такая и получится, все зависит от нас. Повторяем основные новости, которые могли пропустить в выходные,...
 
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