Утро недели: неудачная самоволка, клип для «Евровидения» и соколиное яйцо (видео)

Начинаем очерчивать контуры новой недели. Как начертим — такая и получится, все зависит от нас. Повторяем основные новости, которые могли пропустить в выходные, ругаем прогноз погоды и разучиваем бесполезную цифру.
Понедельник останется прохладным. Особых осадков не ждем, зато возможен ветер до 20 метров в секунду. Дневная температура — 7—13 градусов. Есть шансы на солнце.
Стабильного потепления пока не видно — аж до следующих выходных.
Бесполезная цифра дня
Советский инженер на зарплату 160 рублей мог купить 800 стаканчиков (100 г) пресловутого пломбира за 20 копеек. Или 80 кило мороженого.
Сегодня маркетологи фасуют мороженое в порции по 70—80 г. В пересчете на 100-граммовые стаканчики на среднюю зарплату белоруса (1290 рублей по Белстату) можно купить 947 порций мороженого, подписанного как «пломбир». Или 94,7 кг.
Таким образом, наше благосостоянии увеличилось примерно на 14 кг пломбира.