Этому Mercedes почти 40 лет. Третий W123 у разных поколений одной семьи

Источник материала: Onliner Пробег этого «Мерса» достиг отметки в 407 000 км. Возможно, это и не очень внушительная цифра, учитывая, что с конвейера машина сошла в 1982 году. Однако даже сейчас, практически четыре десятилетия спустя, состояние этого экземпляра W123 вполне достойное. Авто не подвергалось полной реставрации, поэтому большинство его элементов находятся в чуть ли не первозданном виде. Сейчас модель продается на «Автобарахолке» . Побеседовав с нынешним владельцем машины Вадимом, мы выяснили много любопытных деталей.





Впечатления от эксплуатации W123 у Вадима исключительно положительные: «Машина очень простая в обслуживании. Зато дарит целую кучу приятных эмоций. Салон просторный, задний диван невероятно удобный, а дизайн — как интерьера, так и экстерьера — это нечто. Я ведь изначально покупал эту модель Mercedes потому, что мне самому она очень нравится. Более того, скажу, что у моего отца была такая же и у моего деда. Короче говоря, стандартная история. Поначалу нормальных вариантов на рынке я не нашел. Отец предложил посмотреть другие модели, W124 или W201. Я глянул. Но не лежит к ним душа, и все тут. Снова начал искать W123. И нашел. Ехать пришлось далеко, но это же ерунда. Еще и цена не сильно кусалась, особенно учитывая, в каком состоянии была машина. Мне очень повезло».



















Молодой человек купил автомобиль в 2020 году недалеко от польской границы. «Есть там деревня, не помню уже названия, — возвращается в прошлое Вадим. — Там и нашлась машина. Стояла в гараже около десяти лет, выезжала редко. Бóльшую часть пробега, судя по всему, автомобиль наездил еще до того, как попал к предыдущему владельцу. Полной истории я, к сожалению, не знаю. Сколько было владельцев в Беларуси, как этот Mercedes вообще сюда попал — без понятия. Продавали за $2500. С трудом удалось сбить цену до $2000. В итоге купил и поехал на машине обратно. До Минска добрался безо всяких проблем».







Из истории модели известно, что в 1982 году серия W123 претерпела ряд изменений — как визуальных, так и технических. Помимо собственно рестайлинговых и дорестайлинговых вариантов автомобиля существует также переходный. Именно таким и является Mercedes, принадлежащий Вадиму. «Например, фары у меня старого образца, боковины сидений обиты кожзаменителем, правое зеркало заднего вида изначально было без электропривода. Это уже после покупки мы с другом сделали электрозеркало, — рассказывает хозяин машины. — Всякие кнопки и переключатели, напротив, рестайлинговые. В то же время деревянные вставки на приборной панели, характерные для редизайна, отсутствуют».













Если говорить о двигателе, то здесь минимальная дизельная комплектация: объем 2 литра, мощность 60 л. с. «Согласен, не особо впечатляющие показатели, — смеется Вадим. — Но это мотор еще второго поколения. Изначально его мощность вообще составляла около 55 „лошадей“. Сейчас я нахожусь в активном поиске покупателя, но если машина останется в моих руках, то планирую поставить дизельный агрегат объемом 2,4 литра. Там даже менять ничего не надо. Снял старый двигатель — установил новый. „Коробка“ механическая, 4-ступенчатая. По скорости все вполне хорошо. Лишь надо иметь в виду, что на спидометре максимум 160 км/ч. Мне удавалось выжимать 140 км/ч».







Молодой человек отмечает, что на момент покупки этот Mercedes находился в приличном состоянии: «Я совсем немного сделал. Устранил коррозию в некоторых местах (арки, нижние части дверей). Перебрал суппорты, поменял колодки с дисками. Магнитолу тоже заменил, честно признаюсь. Также поставил задние подголовники, отдал в покраску кузов (от низа дверей до уровня стекол). За то, чтобы машину „облили“, отдал $500. Результат не идеальный, но вполне хороший. Всего я вложил где-то $1000. Состояние, безусловно, не коллекционное. Можно перешить потолок, сиденья в паре мест потерлись, где-то заметны небольшие дырочки, поверхность рычага переключения передач сильно потрескалась. А кузов, хоть и живой, все же имеет явные следы многолетнего использования. Тем не менее не стоит забывать, что тут практически все заводское, серьезным восстановлением никто не занимался, и для своих лет автомобиль выглядит весьма бодро».















Как говорит сам Вадим, внимание на машину обращают как молодые, так и пожилые люди. «Это круто, весьма приятно, — улыбается автолюбитель. — Тем более скоро наступает лето, буду чаще ездить. С нашими зимами подобные автомобили лучше лишний раз не выгонять из гаража в холодный период. В любом случае я от машины не избавляюсь. Если продам, то возьму такую же, только помощнее. Не так давно, например, на барахолке всплыло объявление о продаже W123 с бензиновым двигателем 2,3 литра. Откуда такая привязанность? Во-первых, у моего друга такой же автомобиль. Да и в целом я уже сильно влился в сообщество „мерсоводов“. В нем довольно много участников, не только из Минска, но и из регионов. Звонят порой такие же любители возрастных Mercedes, уговаривают, чтобы не продавал, хвалят за классное состояние».









