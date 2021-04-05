«Меню фотографировать нельзя!» Серьезно? Тестируем новые заведения Минска

Источник материала: Onliner Можно предположить: кризис для минских заведений позади. Куда ни зайди в дневное время — почти везде полная посадка, а забронировать модный бар на выходные просто невозможно. Открытия происходят так часто, что вместить все новинки в ежемесячный обзор не получается. А что будет, когда весна превратится в лето? Вероятно, у барных лиц откроется новое дыхание. Будем наблюдать. Сегодня же тестируем технологичное кафе, притворившееся столовкой, цветочную кофейню и турецкий ресторан, в котором жарят строго халяльное мясо. В качестве эксперта — как всегда, обозреватель заведений и fashion-журналист Onliner Лора .





Ресторан I Lunch на Могилевской, 1

Бизнес-центр тут строился долго и неблагополучно. Спустя много долгостройных лет стекляшка наконец начала заполняться офисами. А где офисные работники — там и кафе с обедами. Кормящую роль на себя взял ресторан I Lunch — название с отсылочкой к продуктам Apple.





Что нужно знать про этот ресторан? Открыт по литовской франшизе, действующей в Литве и России. Особенность заведений сети в том, что они ориентированы исключительно на обеды и, соответственно, работают с 11:00 до 15:00. Вспоминаю свои офисные будни: иногда на обед удавалось вырваться только к 16:00. Да и в целом общепринятое в минских заведениях обеденное время — с 12:00 до 16:00. Поэтому расписание спорное.

Интерьер свежий и легкий. В час пик, скорее всего, здесь тесновато, но ближе к закрытию людей немного и личное пространство никто не нарушает. Отдельный лайк за посадочные места напротив панорамных окон — идеальное место для творческих людей и интровертов.















Еще одна особенность франшизы — внедрение IT-технологий и отказ от услуг кассира, официанта и человека, который спрашивает «что вам?» и накладывает еду в тарелку. Подливочку попросить тут не у кого.

От этой IT-атмосферы сразу даже как-то неловко. Нужно самостоятельно подойти к планшетам, потыкать пальчиком, заказать еду и оплатить ее карточкой. Наличку пока не принимают. Проблему чрезмерно частого соприкосновения с сомнительными поверхностями решают антисептики.









Обед на подносе выезжает из окошка. Рядом — столик с приборами, салфетками и аппаратом для чая. Вот и все. Далее со своим подносом по старинке ищешь место поудобнее и присаживаешься, преисполненный чувством гордости за продвинутый век технологий, в котором посчастливилось жить.













Ну и последняя особенность франшизы — столовские цены в ресторанной атмосфере. К этому пункту однозначно есть вопросики, так как цены в I Lunch ни разу не столовские.

Ассортимент неплохой. Каждый день — разное меню. В каждом разделе — по несколько позиций. Однозначно есть из чего выбрать, так как предлагаются даже вегетарианские блюда.













Подача радует — в аккуратной неодноразовой белой посуде.





Так как меню обновляется каждый день, что-то объективное о еде сказать сложно. В день обзора мы выбрали холодник и пасту с копченым лососем. Холодник показался слишком сладким, хотя по классике должен был иметь кислинку.



Холодник с обжаренными дольками картофеля — 4,4 рубля

Паста — самая обычная. Это скорее макароны с кусочками копченого лосося и соусом.



Паста со шпинатным соусом и копченым лососем — 8,6 рубля

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Вывод. Отличное место для обедов, в котором вы точно не пропахнете столовской едой и сможете спокойно посидеть с ноутбуком. В заведении приятно находиться. Но стоимость перекуса не низкая, а средняя. За атмосферу тоже надо платить. Минус в том, что не принимают наличку, которая в Минске все еще в активном ходу. Почему-то не было кофе, а это критичный момент для офисных работников, которые зачастую ставят рекорды по потреблению этого напитка.

Ресторан Ramiz в Galleria Minsk

Переходим в следующий ресторан, который также открыт по франшизе. На этот раз — по турецкой. Интернет осведомил: в мире успешно функционирует более 160 заведений Ramiz. Их особенность — на кухнях работают исключительно турки, которые готовят исключительно халяльное мясо.





Ramiz вытеснил азиатский ресторан Gan Bei на 6-м этаже, занял его ценные площади, но совершенно не тронул оставшийся в наследство интерьер. В этом плане практически ничего не поменялось: ни планировка, ни стилистика. Интерьер настолько универсален, что действительно подходит как для азиатской кухни, так и для турецкой.









На входе стоит холодильник с пирожными. Они очень красивые, но, скорее всего, очень вредные. Мы немного полюбовались и прошли мимо, однако заприметили мини-торт с мастикой и не приевшегося вида чизкейки.





Посетителей много: минчане любят экзотику, в особенности недавно открывшуюся.

Распахиваем меню и начинаем съемку. Тут же подбегает официантка со словами, что меню фотографировать нельзя.

— Почему? — спрашиваем мы.

— Хозяин заведения запретил фотографировать меню.

— А на «айфон»?

— И на «айфон» тоже.

— Этот запрет зафиксирован на бумаге? — пытаемся найти разумное зерно в словах девушки.

— Нет, это его требование.

— Значит, он не может нам запрещать.

Разговор выходит убедительным, официантка извиняется и говорит, что все понимает, но просто передает слова владельца. Наше мнение: запрет на съемку в заведениях в век блогеров и жизни онлайн — это абсурд.

Меню объемное, с картинками. Цены местами высокие, местами — нормальные. Мясные блюда стоят в пределах 15—30 рублей.















Несложно понять, что коронное блюдо в меню — котлеты кефте. Поступаем нелогично и заказываем стейк из говядины. Минут 10 — и поднос на столе. Кроме мяса есть еще салат, свежие и вареные овощи. А вот стейк больше похож на отбивное мясо. Заметны и некоторые расхождения с картинкой. Ингредиентов на подносе много, но нет соуса, поэтому все кажется немного суховатым и пресноватым.



Стейк из говядины — 26 рублей





В салате с киноа тоже нет соуса — только масло и кусочек лимона. Довольно диетически, но опять не хватило насыщенности вкусов.



Салат с киноа — 9,9 рубля





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Вывод. Хорошее место в рамках торгового центра. Несмотря на размер помещения, здесь есть уединенные уголки. А вот персоналу стоило бы меньше следить, что делают гости за столом и фотографируют ли меню. Готовят быстро. Аутентичная турецкая кухня, которую здесь обещают не европеизировать, а оставить точь-в-точь как в Турции, слегка непривычна. Жирно, калорийно, разноцветно, но не хватает приправ и соусов.

Кофейня Kava i Kvetki на Карла Маркса, 19

Это второе заведение под названием Kava i Kvetki в Минске. Первое открылось около года назад в ТЦ «Раковский кирмаш». Концепция подразумевает объединение двух направлений: кофейни и цветочного магазина. Оба направления весьма эстетичны, поэтому не мешают, а дополняют друг друга.





Если первая точка больше ориентирована на цветы, то вторая — это преимущественно кофейня, а уже потом цветочная лавка. Улица Карла Маркса обязывает: в этот район чаще всего приезжают либо поработать, либо погулять и посидеть в кафе.

Кстати, недалеко отсюда, на улице Ленина, работает такое же по концепции место — Love Myrr. В планах у владельцев Kava i Kvetki — развить идею в сеть. Так что в городе будет становиться больше мест, где пахнет кофе и цветами.









Дефицита гостей в кофейне на Карла Маркса нет: заходим сюда уже не первый раз и всегда застаем занятые столики. Вероятно, секрет в атмосфере, потому что ассортимент вкусняшек тут вполне заурядный.





Интерьер «инстаграмный»: контрастный пол, много зелени, выложенные плиткой подоконники, винтажная мебель. Кстати, все это придумано Аленой Булатой, которая создавала интерьеры многих минских заведений, в числе которых «Пена дней», «Невыносимая легкость бытия», Brioche Bistro.

Каждая деталь кофейни получилась настолько фотогеничной, что сюда часто заходят просто сесть за столик и сфотографироваться. Мы тоже, как всегда, устраиваем глобальный фотосет. Девочки-бариста хоть и смотрят на все это с недовольством, но замечаний не делают. Тем не менее кажется, что они ведут себя не очень приветливо.

















Декор столов и посуда наряду с дизайном интерьера — тоже важная часть эстетики места. Вы только посмотрите, какая красота.





«Наполеон» в баночке был съеден весь. Другие же десерты ничем не удивили.



Десерт «Сырок» — 3,5 рубля



Десерт «Макарон» — 3 рубля



Десерт «Наполеон» — 5,5 рубля

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Вывод. Место про красоту и эстетику. Кофе вкусный. Десерты обычные. Выбор цветов небольшой, но имеющиеся — достаточно модные и недорогие. Кофейня отлично дополняет характер улицы. Девочкам-бариста желаем больше улыбаться и любить гостей.

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