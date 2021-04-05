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Замглавы МВД рассказал официальную версию задержания бывшего военного, связанного с BYPOL

05.04.2021 08:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

О задержании связанного с BYPOL бывшего военнослужащего-контрактника 25-летнего Романа Марусова рассказал замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич в эфире БТ-1.



Марусов проходил службу по контракту в силах специальных операций Минобороны. После увольнения он связался с инициативой BYPOL. Казакевич утверждает, что Марусов — «крайне радикально настроенный молодой человек, приверженец ультраправых взглядов неонацистского толка».

Якобы он планировал выехать в Ивано-Франковск для подготовки в специальном тренировочном лагере «Правого сектора» и последующем участии в боевых действиях на территории Украины.

Замглавы МВД заявил о наличии «связи» между Марусовым и анархистом Дедком.

— У Марусова в ходе обыска изъяли книгу Дедка с дарственной надписью. Он уже никак от этого дела не отвертится, — заявил Казакевич.

Следует отметить, что ультраправые и анархисты находятся на противоположных концах идеологического спектра и, как правило, не пересекаются. Мог ли Марусов быть ультраправым и, одновременно, связанным с Дедком?

Казакевич перечислил людей, по мнению МВД, составляющих костяк инициативы BYPOL: Остапович, Лобан, Купрейчик, Жигарь, Лупоносов, Азаров, Талерчик, Макар, Медведев.

Казакевич рассказал, как силовики присутствуют в соцсетях, группах и чатах, в том числе закрытых, и «с некоторым сарказмом наблюдаем за потугами наших зарубежных змагаров предпринять какие-то меры конспирации».
 
 
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О задержании связанного с BYPOL бывшего военнослужащего-контрактника 25-летнего Романа Марусова рассказал замминистра внутренних дел Геннадий Казакевич в эфире БТ-1.
 
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