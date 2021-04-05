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Шарангович вновь забросил, но «Нью-Джерси» проиграл
Источник материала: Навiны
Белорус Егор Шарангович вновь забросил в регулярном чемпионате НХЛ, но его «Нью-Джерси» опять потерпел поражение.
Наш соотечественник отличился в концовке второго периода, сделав счет 2:3. В итоге «дьяволы» уступили «Вашингтону» — 4:5.
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Белорус Егор Шарангович вновь забросил в регулярном чемпионате НХЛ, но его «Нью-Джерси» опять потерпел поражение.
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