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Шарангович вновь забросил, но «Нью-Джерси» проиграл

05.04.2021 08:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорус Егор Шарангович вновь забросил в регулярном чемпионате НХЛ, но его «Нью-Джерси» опять потерпел поражение.

Шарангович вновь забросил, но «Нью-Джерси» проиграл

Наш соотечественник отличился в концовке второго периода, сделав счет 2:3. В итоге «дьяволы» уступили «Вашингтону» — 4:5.

 
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Белорус Егор Шарангович вновь забросил в регулярном чемпионате НХЛ, но его «Нью-Джерси» опять потерпел поражение.
 
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