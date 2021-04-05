Макет iPhone 13 Pro показал особенности новинки

Источник материала: Tut.by

Макет предполагаемого iPhone 13 Pro «утек» в Сеть — фотографиями поделился известный японский блог Mac Otakara . Кадры также появились на MacRumors .





Судя по фото, Apple планирует переместить разговорный динамик выше, практически встроив деталь в верхнюю часть рамки экрана. Сама «челка» под оставшиеся элементы системы распознавания лиц Face ID благодаря этому станет уже. Это хорошо заметно на кадре в сравнении с одним из нынешних «айфонов» с обычным, не уменьшенным вырезом.





Впрочем, о радикальном изменении дизайна речи не идет. Так, по информации Mac Otakara, размер «челки» на предполагаемом iPhone 13 Pro составляет 5,35×26,8 мм, а на iPhone 12 Pro габариты выреза равны 5,3×34,83 мм. То есть, по высоте вырез даже немного прибавил. Из других возможных изменений — переезд фронтальной камеры из правой части «челки» в левую.

Напомним: Apple, вероятно, выпустит четыре смартфона с экранами диагональю в 5,4, 6,1 (два устройства) и 6,7 дюйма. Модели Pro получат LTPO-экраны, способные работать на частоте в 120 Гц. Аппаратная основа девайсов — еще официально не анонсированный процессор A15 Bionic (5-нм), также ожидаются улучшения в ультра-широкоугольных камерах и увеличение емкости аккумуляторов.

Анонс четверки, если планы Apple не изменятся, традиционно может состояться в первой половине сентября.