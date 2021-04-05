|
LG отказалась от производства смартфонов
Источник материала: Tut.by
Южнокорейская компания LG отказывается от производства смартфонов из-за убыточной работы и высокой конкуренции. Об этом
Отказ компании от производства сматрфонов приведет к снижению доходов в краткосрочной перспективе, но в конечном итоге улучшит ее финансовое положение и эффективность управления, отметили в LG.
По данным агентства, мобильный бизнес LG начал нести убытки в 2015 году. В прошлом году общая сумма убытков составила $ 4,4 млрд. Yonhap со ссылкой на представителей отрасли передает, что LG обсуждала продажу производства смартфонов c вьетнамским конгломератом Vingroup и немецким автоконцерном Volkswagen, однако, достичь успеха на переговорах не удалось.
Согласно исследованию Counterpoint, доля смартфонов LG в мире составляет всего около 2%. Так, в прошлом году компания продала 23 млн телефонов, а Samsung — 256 млн, сообщает агентство.
О том, что LG Electronics Inc. может закрыть свой бизнес мобильных телефонов 21 марта сообщило издание Donga Ilbo со ссылкой на источник. Тогда отмечалось, что руководство LG может поделиться с сотрудниками своим решением о судьбе бизнеса в начале апреля.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По данным агентства, мобильный бизнес LG начал нести убытки в 2015 году. В прошлом году общая сумма убытков составила $ 4,4 млрд.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)