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LG отказалась от производства смартфонов

05.04.2021 08:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Южнокорейская компания LG отказывается от производства смартфонов из-за убыточной работы и высокой конкуренции. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на заявление компании. В LG сообщили, что подразделение мобильной связи прекратит производство телефонов с 31 июля.


Отказ компании от производства сматрфонов приведет к снижению доходов в краткосрочной перспективе, но в конечном итоге улучшит ее финансовое положение и эффективность управления, отметили в LG.

По данным агентства, мобильный бизнес LG начал нести убытки в 2015 году. В прошлом году общая сумма убытков составила $ 4,4 млрд. Yonhap со ссылкой на представителей отрасли передает, что LG обсуждала продажу производства смартфонов c вьетнамским конгломератом Vingroup и немецким автоконцерном Volkswagen, однако, достичь успеха на переговорах не удалось.

Reuters со ссылкой на заявление компании передает, что отказ от производства смартфонов позволит сосредоточиться на других сферах, включая электромобили, интернет вещей и решения для бизнеса.

Согласно исследованию Counterpoint, доля смартфонов LG в мире составляет всего около 2%. Так, в прошлом году компания продала 23 млн телефонов, а Samsung — 256 млн, сообщает агентство.

О том, что LG Electronics Inc. может закрыть свой бизнес мобильных телефонов 21 марта сообщило издание Donga Ilbo со ссылкой на источник. Тогда отмечалось, что руководство LG может поделиться с сотрудниками своим решением о судьбе бизнеса в начале апреля.

Bloomberg сообщал в феврале, что компания приостановила разработку телефонов с раздвижным дисплеем, а позднее отложила запланированный выпуск всех новых смартфонов в первом полугодии. В декабре Reuters писал, что LG рассматривала возможность передать производство смартфонов на аутсорс, речь шла в первую очередь о недорогих моделях. Тогда же компания также упразднила некоторые исследовательские и производственные должности, чтобы направить больше ресурсов на разработку смартфонов премиум-класса.

 
 
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По данным агентства, мобильный бизнес LG начал нести убытки в 2015 году. В прошлом году общая сумма убытков составила $ 4,4 млрд.
 
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