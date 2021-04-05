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Россия резко сократила транзит газа через Украину

05.04.2021 08:53 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Газпром постепенно сокращает объем транзита газа через украинскую территорию, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в воскресенье, 4 апреля.

По данным Макогона, после запуска газопровода "Турецкий поток" транзит из РФ в Турцию, Грецию и Болгарию совершается только по его ниткам. С 1 апреля "Турецкий поток" обеспечивает и поставки российского газа в Румынию.

Транзит через украинскую территорию на южном направлении выполняется только в Молдову, подчеркнул глава "Оператора ГТС Украины". Кроме того, "Газпром" может перевести на нитки "Турецкого потока" транзит в Венгрию, если строительство продолжения этого газопровода через Болгарию и Сербию будет завершено, допустил Макогон, передает DW.

Он оценил возможные транзитные потери Украины в 10-12 млрд кубических метров газа. Транзит голубого топлива через украинскую территорию является не только источником значительного дохода, но и важным элементом энергетической безопасности страны, отметил Макогон.

Глава "Оператора ГТС Украины" призвал не допустить окончания прокладки газопровода "Северный поток - 2".

 
 
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Газпром постепенно сокращает объем транзита газа через украинскую территорию, сообщил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон в воскресенье, 4 апреля.
 
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