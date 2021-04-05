В Беларуси за март по политическим мотивам были задержаны 1139 человек

Источник материала: АФН

За минувший март 2021 года в Беларуси было зафиксировано 1 139 задержаний по политическим мотивам, из них в Минске – 841.

В регионах больше всего задерживали в Брестской области – не менее 76 случаев, подвел статистику протестов правозащитный центр «Весна».

Накануне Дня Воли в городах Беларуси прошли массовые превентивный задержания активистов. 25 марта эти задержания также происходили в течение дня в разных городах. "Весне" известно про задержанию 175 человек в этот день в Минске и более 75 человек в регионах.

Еще около 250 человек были задержаны 27 марта: в Минске была анонсирована акция протеста в районе площади Бангалор.

Известно также о 36 задержаниях журналистов.

По данным правозащитников, за март судами было рассмотрено более 490 административных дел в отношении общественных активистов и участников протестов. В результате судьями назначено 395 административных арестов от 3 до 30 суток и 82 штрафа размером от 2 до 200 базовых величин.

При этом чаще всего суды выносили 15-суточные аресты - 270 случаев, также применяли новые нормы КоАП на практике и не менее 32 человек были отправлены за решетку на 30 суток. Общее количество вынесенных суток для задержанных составило 6472.

Не менее 32 человек были оштрафованы на 30 базовых величин (870 рублей). Штраф в размере 100 базовых величин (2900 рублей) получили 8 задержанных, а еще один человек был приговорен к штрафу в 200 базовых величин (5800 рублей). Сумма всех назначенных судами штрафов за март составила 120 901 рубль.

С 1 марта вступили в силу изменения в Кодекс об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях. Новый КоАП существенно ужесточил санкции в отношении участников мирных собраний, которые проводятся без разрешения властей: максимальный штраф установлен в размере 200 базовых величин – 5 800 белорусских рублей, а максимальный срок административного ареста – 30 суток.