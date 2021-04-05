Андрей Ляхович: Наиболее вероятно, в 2021 году не произойдут массовые акции протеста





«Акции протеста 25-28 марта, приуроченные к годовщине БНР, были малочисленными. Наиболее вероятно, в 2021 году не произойдут массовые акции протеста. По крайней мере, в 2021 году Лукашенко сохранит власть». Об этом говорится в отчете о ситуации в Беларуси за март месяц, подготовленном руководителем Центра политического образования политологом Андреем Ляховичем.





В отчете отмечается, что власть смогла выдавить протест с улиц городов. Однако он сохранится и будет выражаться в форме флешмобов, перформансов, дворовых собраний, граффити, демонстрации цветов национальной символики, других локальных акций.





Таким образом, в 2021 году власть получила временную передышку. «Существует вероятность обострения политической ситуации в будущем, уже в 2022 году, когда Лукашенко намерен провести референдум по новой Конституции, должны будут пройти местные выборы», - говорится в отчете.





Вопреки опросам





В нем отмечается, что опросы общественного мнения, проведенные Chatham House, «Беларускай аналітычнай майстэрняй» осенью и зимой, показывали, что в Беларуси предстоит «горячая весна»: люди намерены продолжать выходить на уличные протестные акции.





По данным опроса среди сторонников протестного движения, проведенного «Независимой исследовательской командой» в конце февраля: 72% активных сторонников перемен точно или скорее планировали выйти на марш (32% - точно); среди пассивных сторонников таких было 27% (4% - точно). Активные участники протестов верили и в то, что на марш выйдут их знакомые и вообще будет много людей. Менее активные тоже склонялись к такому мнению.





Однако протестов в День Воли практически не было.





Репрессии – средство против протестов





В качестве объяснения произошедшего политолог привел статистику зачисток белорусского общества.





1 марта были приняты изменения в административный и уголовный кодексы. Была значительно увеличена ответственность за участие в акциях протеста.





Срок административного ареста был увеличен до 30 суток (раньше было 15).





4 марта председатель Следственного комитета И.Носкевич заявил, что от августа 2020 года заведено 2407 уголовных дел «экстремистской направленности».





По состоянию на 28 марта известно про более чем 34 тысячи политически мотивированных задержаний. В феврале 2021 года были задержаны 511 человек.





Правозащитники признали политическими заключенными 325 человек. Среди политических заключенных – 12 журналисто





Из университетов по политическим мотивам были отчислены 243 студента и 31 преподаватель.





За поддержкой обратились 2965 уволенных по политическим мотивам. Количество уволенных по политическим мотивам намного больше.





В числе уволенных – председатели участковых избирательных комиссий, которые отказались фальсифицировать результаты выборов (на их участках большинство проголосовало за С.Тихановскую).





335 предприятий и бизнесов попали под экономические репрессии за поддержку протестов.





Более 10 тысяч граждан Беларуси были вынуждены эмигрировать, опасаясь репрессий.





«Это самые массовые политические репрессии в Европе за последние 40 лет. Ничего подобного не было со времени диктатуры «черных полковников» в Греции в 1970-ых. Даже в период военного положения в Польше в пропорции на количество населения было репрессировано меньшее количество людей», - констатировал Андрей Ляхович.





Пожар на болоте





В то же время он выражает убежденность, что протестные настроения в Беларуси не исчезли. Белорусское общество не вернется в спокойное для властей состояние, в котором было до мая 2020 года.





Политолог отмечает, что в обществе распространено сравнение нынешней ситуации в Беларуси с пожаром на торфянике: на поверхности – дымок, на глубине – пламя, которое невозможно потушить и которое в любой момент может вырваться наружу.





«Продолжение правления Лукашенко – это хождение по минному полю (или по горящему торфянику). Появляются все новые вызовы, угрозы», - высказал мнение Андрей Ляхович.



