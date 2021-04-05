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США - на втором месте по экспорту услуг из Беларуси после России

05.04.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Компании из США обеспечили самый большой объем положительного сальдо во внешней торговле Беларуси услугами в 2020 году.



Согласно данным Национального статистического комитета Беларуси, во внешней торговле услугами США занимают второе после России место.  В прошлом году  оборот услуг  между Россией и Беларусью составил 3 857,3 млн. долларов,  США и Беларусью – 1417, 7 млн. долларов, пишет "Ежедневник". 

В обоих случаях Беларусь поставляет больше, чем получает.  Но положительное сальдо российско-белорусской торговли  составило  в 2020 году 969,8 млн. долларов, а американо-белорусской - 1103,1 млн. долларов.   

В частности, США являются ключевым рынком  сбыта для компьютерных, телекоммуникационных и информационных услуг. В прошлом году весь их экспорт  составил 2 685,2 млн. долларов – это второй показатель после транспортной отрасли (3 698,6  млн. долларов).  

Разработчики уже отреагировали на политическую ситуацию в стране, выводя офисы и специалистов  в спокойные страны. Возможное возобновление санкций против предприятий «Белнефтехима», несомненно, подстегнет этот процесс.

Учитывая вовлеченность этих предприятий в международную торговлю и вертикальный характер санкций, которые могут быть распространены  на  подрядчиков и субподрядчиков фигурантов  «черного списка»,  вероятность «подставить»  свой бизнес резко возрастает и у представителей других отраслей  - транспортников , финансистов, страховщиков и т.д.
 
 
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Компании из США обеспечили самый большой объем положительного сальдо во внешней торговле Беларуси услугами в 2020 году.
 
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