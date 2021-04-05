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На «Гродно Азоте» разлилась сера
Источник материала: Партизан
4 апреля во время слива жидкой серы из цистерны на заводе «Гродно Азот» произошел пролив агрессивных химикатов.
На место происшествия прибыла служба Министерства чрезвычайных ситуаций и скорая помощь.
Об этом сообщил телеграм-канал «Стачком Азота», добавляя, что «работникам цеха запретили распространять информацию» и что производственный процесс оказался «под угрозой остановки».
В диспетчерской службе завода
Ведутся работы по ликвидации последствий аварии.
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4 апреля во время слива жидкой серы из цистерны на заводе «Гродно Азот» произошел пролив агрессивных химикатов.
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