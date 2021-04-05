На «Гродно Азоте» разлилась сера

На место происшествия прибыла служба Министерства чрезвычайных ситуаций и скорая помощь.

Об этом сообщил телеграм-канал «Стачком Азота», добавляя, что «работникам цеха запретили распространять информацию» и что производственный процесс оказался «под угрозой остановки».

В диспетчерской службе заводаподтвердили инцидент, однако сказали, что никто не пострадал, что это не повлияет на производство и что пары химикатов не вышли за пределы станции, где они разлились.