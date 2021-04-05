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Дочь Заворотнюк раскрыла правду об отношениях со звездной мамой
05.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк раскрыла правду об отношениях с болеющей матерью: честный ответ появился соцсетях Анны.
© Sputnik / Екатерина Чеснокова
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В инста-вопроснике дочка Заворотнюк рассказала о своих отношениях со звездной мамой: правдивый ответ умилил поклонников.
Один из подписчиков спросил, всегда ли у девочек Заворотнюк были настолько теплые отношения и получил утвердительный и развернутый ответ.
"Да. Мы лучшие подруги. Были ссоры, как и у всех, но мы быстро находили компромисс и понимание", - ответила Заворотнюк.
Такой ответ удовлетворил любопытство фанатов, ведь обычно Анна всячески избегает темы личной жизни и лишь изредка
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