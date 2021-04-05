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Дочь Заворотнюк раскрыла правду об отношениях со звездной мамой

05.04.2021 09:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк раскрыла правду об отношениях с болеющей матерью: честный ответ появился соцсетях Анны.

© Sputnik / Екатерина Чеснокова
Заворотнюк созвонилась с другом и рассказала о своем самочувствии

В прошедшие выходные свой юбилей отметила "любимая няня Вика": актрисе Заворотнюк исполнилось 50 лет. Звездную маму поздравила 22-летняя дочь Анна Заворотнюк: инстадива опубликовала трогательное послание и ответила на вопросы фанатов.

В инста-вопроснике дочка Заворотнюк рассказала о своих отношениях со звездной мамой: правдивый ответ умилил поклонников.

Один из подписчиков спросил, всегда ли у девочек Заворотнюк были настолько теплые отношения и получил утвердительный и развернутый ответ.

"Да. Мы лучшие подруги. Были ссоры, как и у всех, но мы быстро находили компромисс и понимание", - ответила Заворотнюк.

Такой ответ удовлетворил любопытство фанатов, ведь обычно Анна всячески избегает темы личной жизни и лишь изредка рассказывает о переменах в жизни болеющей мамы. Из-за переживаний дочь Заворотнюк даже захотела навсегда покинуть Россию.

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В честь прошедшего 50-летия тяжелобольной актрисы наследница ответила на самые курьезные вопросы подписчиков в Instagram.
 
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