Дочь Заворотнюк раскрыла правду об отношениях со звездной мамой

Источник материала: Sputnik Беларусь

Старшая дочь актрисы Анастасии Заворотнюк раскрыла правду об отношениях с болеющей матерью: честный ответ появился соцсетях Анны.

В прошедшие выходные свой юбилей отметила "любимая няня Вика": актрисе Заворотнюк исполнилось 50 лет . Звездную маму поздравила 22-летняя дочь Анна Заворотнюк: инстадива опубликовала трогательное послание и ответила на вопросы фанатов.

В инста-вопроснике дочка Заворотнюк рассказала о своих отношениях со звездной мамой: правдивый ответ умилил поклонников.

Один из подписчиков спросил, всегда ли у девочек Заворотнюк были настолько теплые отношения и получил утвердительный и развернутый ответ.

"Да. Мы лучшие подруги. Были ссоры, как и у всех, но мы быстро находили компромисс и понимание", - ответила Заворотнюк.

Такой ответ удовлетворил любопытство фанатов, ведь обычно Анна всячески избегает темы личной жизни и лишь изредка рассказывает о переменах в жизни болеющей мамы. Из-за переживаний дочь Заворотнюк даже захотела навсегда покинуть Россию .

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