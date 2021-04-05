США не оставят Украину в случае новой войны с Россией

По итогам разговора президентов США и Украины официальный Киев демонстрирует оптимизм.



Иллюстрация pixabay.com

Позитив выражает и американская администрация. В частности, в пресс-службе Белого дома отметили, что «президент Байден подтвердил непоколебимую поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины перед лицом продолжающейся агрессии России на Донбассе и в Крыму».

Более того, Байден назвал Украину «стратегическим партнером» и поддержал его усилия «по борьбе с коррупцией и реализации программы реформ, основанной на наших общих демократических ценностях, которые обеспечивают справедливость, безопасность и процветание народу Украины».