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После запрета материться количество мата от россиян в соцсетях выросло
Источник материала: Onliner
С 1 февраля в России
Закон распространяется на социальные сети с аудиторией более 500 000 пользователей. Эксперты «Медиалогии» изучили «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, Instagram, TikTok на предмет постов с нецензурщиной. С 1 февраля по конец марта было зафиксировано 20,2 млн таких постов. За аналогичный период прошлого года их было на 10% меньше — 18,3 млн.
Наказания за отказ удалять ненормативную лексику поправками не предусмотрено.
макс. давление 10 атм, материал пластик, головка накручивающаяся, ниппель AV Shrader (автомобильный)/FV Presta
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С 1 февраля в России действуют поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Помимо призывов к участию в несогласованных...
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