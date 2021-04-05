После запрета материться количество мата от россиян в соцсетях выросло

Источник материала: Onliner

С 1 февраля в России действуют поправки в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Помимо призывов к участию в несогласованных акциях, те поправки обязали соцсети удалять публикации с нецензурной лексикой. Эксперты изучили влияние закона и зафиксировали рост числа матерных постов на 10%.

Закон распространяется на социальные сети с аудиторией более 500 000 пользователей. Эксперты «Медиалогии» изучили «ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter, Facebook, Instagram, TikTok на предмет постов с нецензурщиной. С 1 февраля по конец марта было зафиксировано 20,2 млн таких постов. За аналогичный период прошлого года их было на 10% меньше — 18,3 млн.

Наказания за отказ удалять ненормативную лексику поправками не предусмотрено.