Источник материала: UDF



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Ирония в том, что в утечки попал и Марк Цукерберг. И если журналисты не смогут получить комментарии от Facebook, то можно просто позвонить ему по слитому в Сеть номеру.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В сеть слили телефонный номер Марка Цукерберга и личные данные ещё более 533 миллионов пользователей Facebook Также в большой базе оказались данные ещё двух соучредителей социальной сети.

Эту информацию обнаружил эксперт по кибербезопасностикоторый работает в американской компании Synack. Он предложил желающим обратиться за комментарием к самому создателю Facebook, так как теперь позвонить ему может любой желающий.Источник добавил, что хакеры выложили в открытый доступ логин, номер телефона, адрес, информацию о браке. Также в большой базе оказались данные ещё двух соучредителей социальной сети —