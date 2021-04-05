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В сеть слили телефонный номер Марка Цукерберга и личные данные ещё более 533 миллионов пользователей Facebook
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Эту информацию обнаружил эксперт по кибербезопасности Дэйв Уокер (Dave Walker), который работает в американской компании Synack. Он предложил желающим обратиться за комментарием к самому создателю Facebook, так как теперь позвонить ему может любой желающий.
Ирония в том, что в утечки попал и Марк Цукерберг. И если журналисты не смогут получить комментарии от Facebook, то можно просто позвонить ему по слитому в Сеть номеру.
Источник добавил, что хакеры выложили в открытый доступ логин Цукерберга, номер телефона, адрес, информацию о браке. Также в большой базе оказались данные ещё двух соучредителей социальной сети — Криса Хьюза (Chris Hughes) и Дастина Московица (Dustin Moskovitz).
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В сеть слили телефонный номер Марка Цукерберга и личные данные ещё более 533 миллионов пользователей Facebook
Также в большой базе оказались данные ещё двух соучредителей социальной сети.
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