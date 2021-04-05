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В сеть слили телефонный номер Марка Цукерберга и личные данные ещё более 533 миллионов пользователей Facebook

05.04.2021 09:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В сеть слили телефонный номер Марка Цукерберга и личные данные ещё более 533 миллионов пользователей Facebook
Иллюстративное фото
После появления информация о том, что в Сеть слили базу данных 533 пользователей Facebook, стало известно, что среди них оказались и данные самого основателя данной социальной сети Марка Цукерберга (Mark Zuckerberg).

Эту информацию обнаружил эксперт по кибербезопасности Дэйв Уокер (Dave Walker), который работает в американской компании Synack. Он предложил желающим обратиться за комментарием к самому создателю Facebook, так как теперь позвонить ему может любой желающий.

Ирония в том, что в утечки попал и Марк Цукерберг. И если журналисты не смогут получить комментарии от Facebook, то можно просто позвонить ему по слитому в Сеть номеру.


Источник добавил, что хакеры выложили в открытый доступ логин Цукерберга, номер телефона, адрес, информацию о браке. Также в большой базе оказались данные ещё двух соучредителей социальной сети — Криса Хьюза (Chris Hughes) и Дастина Московица (Dustin Moskovitz).
 
 
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Также в большой базе оказались данные ещё двух соучредителей социальной сети.
 
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