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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Представлена первая в мире пожарная электромашина Чтобы не случилось казуса при выезде на вызов, автомобиль оснастили дизель-генератором, превратив в гибрид, но об этом решили умолчать.

Чтобы электромобиль вдруг не встал по пути на пожар, его оснастили генератором — это 6-цилиндровый (!) дизельный двигатель, заряжающий батареи мощностью 50 кВт·ч или 100 кВт·ч, в зависимости от версии. В движение машину приводят два электродвигателя Volvo — по одному на каждой оси. При этом в каждый мотор встроена своя 2-ступенчатая коробка передач.В итоге инновационная пожарная машина от Rosenbauer имеет мощность 490 л.с. и крутящий момент до 50 000 Нм! Кстати, у дизельного двигателя мощность 272 л.с., обеспечивающего быструю зарядку постоянным током до 150 кВт. Этого достаточно, чтобы зарядить батарею на 100 кВт·ч с 50% до 80% за час.Технически это не полностью электрический автомобиль, но способен ездить исключительно на электротяге и заряжаться от сети, а не от дизельного мотора.Такие же пожарные машины поставляются в Дубай, Амстердам, Берлин и США. Обычно пожарная машина стоит около 700 000 долларов, а этот электропожарный обойдется почти в один миллион долларов.