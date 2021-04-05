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Обнаружены уязвимости в большинстве самых популярных Android-приложений

05.04.2021 09:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Обнаружены уязвимости в большинстве самых популярных Android-приложений
Фото: Pixabay
В среднем же в каждой такой программе насчитывается 39 проблем с информационной безопасностью. Всего компания обнаружила 3137 уникальных уязвимостей. Они потенциально могут привести к утечке конфиденциальных данных.

По информации компании, уязвимости появляются в приложениях в результате использования разработчиками фрагментов отрытого исходного кода, которые бывают написаны давно, но продолжают использоваться в первозданном виде по сей день.

Руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня пояснил, что разработчики нередко используют открытый исходный код, поскольку он позволяет компаниям экономить время и деньги, а также избежать ошибок при программировании.

Иногда уязвимости не вылавливаются в старых кодах осознанно, поскольку проверка является дорогой процедурой, которую может себе позволить не каждая компания-разработчик.
 
 
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В большинстве (60 процентов) самых популярных Android-приложений имеется как минимум одна уязвимость.
 
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