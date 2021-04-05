Источник материала: UDF

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Обнаружены уязвимости в большинстве самых популярных Android-приложений В большинстве (60 процентов) самых популярных Android-приложений имеется как минимум одна уязвимость.

По информации компании, уязвимости появляются в приложениях в результате использования разработчиками фрагментов отрытого исходного кода, которые бывают написаны давно, но продолжают использоваться в первозданном виде по сей день.Руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologiesпояснил, что разработчики нередко используют открытый исходный код, поскольку он позволяет компаниям экономить время и деньги, а также избежать ошибок при программировании.Иногда уязвимости не вылавливаются в старых кодах осознанно, поскольку проверка является дорогой процедурой, которую может себе позволить не каждая компания-разработчик.