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Обнаружены уязвимости в большинстве самых популярных Android-приложений
Источник материала: UDF
Фото: Pixabay
По информации компании, уязвимости появляются в приложениях в результате использования разработчиками фрагментов отрытого исходного кода, которые бывают написаны давно, но продолжают использоваться в первозданном виде по сей день.
Руководитель группы исследований безопасности мобильных приложений Positive Technologies Николай Анисеня пояснил, что разработчики нередко используют открытый исходный код, поскольку он позволяет компаниям экономить время и деньги, а также избежать ошибок при программировании.
Иногда уязвимости не вылавливаются в старых кодах осознанно, поскольку проверка является дорогой процедурой, которую может себе позволить не каждая компания-разработчик.
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В большинстве (60 процентов) самых популярных Android-приложений имеется как минимум одна уязвимость.
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