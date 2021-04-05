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Сын Бари Алибасова рассказал о возвращении отца к бывшей жене

05.04.2021 09:25 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Продюсер Бари Алибасов сейчас живет с бывшей женой и матерью его сына Еленой Уронич. Об этом изданию StarHit рассказал Бари Алибасов-младший.

В настоящее время семья проживает в квартире сына в Калининграде и пока не планирует возвращаться в Москву. «Мама не просто уже ухаживает за папой, у них взаимные чувства. У нас снова полная семья», — поделился сын. По его словам, отец начал снова жить с матерью втайне от официальной жены Лидии Федосеевой-Шукшиной.


«Алибасову-младшему удалось свести отца и мать втайне от Лидии Николаевны. Надо сказать, что Федосеева-Шукшина никогда не ревновала Бари Каримовича, ведь прекрасно знает о его любви к другим женщинам и давно смирилась с его полигамностью», — добавил друг семьи, адвокат Александр Бенхин.

В марте Федосеева-Шукшина отменила бракоразводный процесс с Алибасовым через суд. Брак между супругами действителен и сохранен. По словам адвоката артистки Юлии Вербицкой-Линник, все заявления, якобы сделанные продюсером, где тот просит супругу «не препятствовать расторжению брака», сторона актрисы считает манипуляцией противников союза.

В начале февраля Алибасова заметили в аэропорту на инвалидной коляске. Его сын встретил отца из наркологической клиники и забрал в Калининград. Уронич решила, что бывший муж нуждается в поддержке после тяжелого расставания с артисткой и уходе из-за сложной травмы ноги.

Уронич жила с Алибасовым в середине 80-х и родила от него сына, в скором времени пара рассталась. У женщины обнаружили шизофрению и ей пришлось много раз ложиться в больницу.

 
 
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В настоящее время семья проживает в квартире сына в Калининграде и пока не планирует возвращаться в Москву.
 
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