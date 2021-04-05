Запечатанный картридж с игрой «Марио» продали за 660 тысяч долларов

Источник материала: Tut.by

Картридж с игрой Super Mario Bros. 1986 года выпуска продали на аукционе Heritage Auctions за 660 тысяч долларов, сообщает аукционный дом в Twitter .





Сумма сделки — рекордная для отрасли. Так, в 2020 году за копию игры Super Mario Bros отдали только 114 тысяч долларов. Нынешний лот сохранился, по словам аукционеров, в идеальном состоянии, в заводской нераспечатанной упаковке из пластика. Изначально игра якобы приобреталась как подарок к Рождеству, но о презенте забыли на много лет и нашли только теперь.

В « Википедии » уточняется: Super Mario Bros. — видеоигра в жанре платформера, разработанная и выпущенная в 1985 году японской компанией Nintendo для платформы Famicom. Занесена в «Книгу рекордов Гиннесса» как самая продаваемая игра в истории. После успеха игры её главный герой, Марио, стал символом компании Nintendo и одним из самых известных игровых персонажей в мире.