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Запечатанный картридж с игрой «Марио» продали за 660 тысяч долларов
Источник материала: Tut.by
Картридж с игрой Super Mario Bros. 1986 года выпуска продали на аукционе Heritage Auctions за 660 тысяч долларов, сообщает аукционный дом в
Сумма сделки — рекордная для отрасли. Так, в 2020 году за копию игры Super Mario Bros отдали только 114 тысяч долларов. Нынешний лот сохранился, по словам аукционеров, в идеальном состоянии, в заводской нераспечатанной упаковке из пластика. Изначально игра якобы приобреталась как подарок к Рождеству, но о презенте забыли на много лет и нашли только теперь.
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Сумма сделки - рекордная для отрасли.
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