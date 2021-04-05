Номер телефона Цукерберга попал в Сеть после глобальной утечки с Facebook

Источник материала: Tut.by

Номер телефона и другие данные основателя Facebook Марка Цукерберга утекли в Сеть вместе с 533 млн личных сведений других пользователей соцсети в результате масштабной утечки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на The Sun .



Марк Цукерберг. Фото: cardiology-club.com

О том, что в слитой базе данных пользователей соцсети есть и сведения о ее создателе, первым заявил эксперт в области кибербезопасности Дэйв Уокер, работающий в американской компании по обеспечению компьютерной безопасности Synack. «Ирония в том, что в утечки попал и Марк Цукерберг. И если журналисты не смогут получить комментарии от Facebook, то можно просто позвонить ему по слитому в Сеть номеру», — написал Уокер.

Издание сообщает, что в открытом доступе находится идентификатор пользователя Цукерберга в Facebook, его номер телефона, адрес, информация о браке. Кроме того, в слитой базе обнаружили данные еще двух соучредителей социальной сети — Криса Хьюза и Дастина Московица.

О глобальной утечке данных более чем полумиллиарда пользователей Facebook эксперты сообщили 3 апреля. Базу данных выложили в свободный доступ на одном из хакерских форумов. В ней оказались личные сведения людей из 106 стран.

В большинстве случаев слитыми оказались телефонные номера, личные идентификаторы Facebook, полные имена, даты рождения, биографические сведения, в некоторых случаях — адреса электронной почты.

Больше всего в базе пользователей из Египта (44 млн), Туниса (39 млн), Италии (35 млн), США (32 млн) и Саудовской Аравии (28 млн). В Сеть утекли также данные почти 10 млн российских аккаунтов.