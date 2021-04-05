На угольной шахте в украинском Нововолынске оборвался лифт с людьми

Источник материала: ОНТ

В Нововолынске (Украина) в шахте оборвался лифт с людьми. В результате инцидента пострадали девять человек. Об этом 5 апреля информируют «Известия» со ссылкой на мэра украинского города Бориса Карпуса.

Уточняется, что клеть с горняками оборвалась 4 апреля вечером. Девятерых шахтеров с травмами госпитализировали.

Начата проверка произошедшего.

Фото: facebook.com/Борис Карпус

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram