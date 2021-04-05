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На угольной шахте в украинском Нововолынске оборвался лифт с людьми
Источник материала: ОНТ
В Нововолынске (Украина) в шахте оборвался лифт с людьми. В результате инцидента пострадали девять человек. Об этом 5 апреля
Уточняется, что клеть с горняками оборвалась 4 апреля вечером. Девятерых шахтеров с травмами госпитализировали.
Начата проверка произошедшего.
Фото: facebook.com/Борис Карпус
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В Нововолынске (Украина) в шахте оборвался лифт с людьми. В результате инцидента пострадали девять человек. Об этом 5 апреля информируют «Известия» со ссылкой на...
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