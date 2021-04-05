Республиканская акция «Дом без насилия» стартует в Беларуси

Источник материала: ОНТ

Бьёт – не значит любит! Сегодня в Беларуси стартует республиканская акция «Дом без насилия».

Ее цель – чтобы каждая жертва семейных неурядиц знала свои права и была уверена: государство не оставит без защиты. В стране работают специальные центры, которые оказывают помощь женщинам и детям в трудной ситуации. Психологические консультации помогают вернуться к нормальной жизни после травм. А для тех, кто ещё чувствует себя в опасности, есть так называемые, «кризисные» комнаты. Там можно укрыться от насилия или преследования. В социальных центрах решившим начать новую жизнь помогут найти работу или освоить специальность.

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