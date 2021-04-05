Брестские десантники завершают тактическое учение

Источник материала: ОНТ

Настоящий учебный марафон выдержали брестские десантники. Две с половиной недели голубые береты оттачивали навыки по самым неожиданным сценариям. Сегодня завершается большое тактическое учение.

Один из заключительных эпизодов развернулся на Обуз-Лесновском полигоне. По замыслу незаконное бандформирование захватило поселок. Для его освобождения задействовали десантно-штурмовой батальон со средствами усиления. При поддержке авиации и бронетранспортеров гвардейцы устроили настоящую зачистку.

Дополнительные группы спецназа отработали беспарашютное десантирование и штурм зданий через окна. Завершив захват, десантники обеспечили населенный пункт охраной.

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