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Абитуриенты на финишной прямой: в школах началась последняя четверть
Источник материала: ОНТ
У белорусских школьников сегодня стартует последняя в году учебная четверть! Для будущих выпускников – это финишная прямая на пути к высшему образованию.
Есть хорошая новость для абитуриентов: на некоторых специальностях в вузах бюджетных мест станет больше, чем платных, сообщили в Минобразования. Точные данные уже появились на сайтах учебных заведений. Также в этом году, согласно указу Президента, мест для специалистов, поступающих по направлениям, будет больше. На сельхозспециальности планируют набрать до 70%, по медицинским – до 80%. Сдавать централизованное тестирование белорусские абитуриенты начнут с 16 июня, записаться на него можно со 2 мая.
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У белорусских школьников сегодня стартует последняя в году учебная четверть! Для будущих выпускников – это финишная прямая на пути к высшему образованию. Есть...
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