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В США один человек погиб и пять ранены в результате стрельбы в парке
Источник материала: ОНТ
В Бирмингеме (Алабама, США) в результате стрельбы в парке погибла женщина, пять человек были ранены. Об этом 5 апреля
По сведениям источника, инцидент произошел вечером 4 апреля в парке Бирмингема. Группа мужчин устроила потасовку, переросшую в стрельбу. В это время в парке было много людей, в том числе семьи с детьми. Выстрелом была убита женщина 32 лет, еще пять человек были ранены. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.
Очевидцы сообщают, что пострадавшие люди в конфликте не участвовали.
Сведений о задержании подозреваемых пока нет.
Фото: Pixabay
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В Бирмингеме (Алабама, США) в результате стрельбы в парке погибла женщина, пять человек были ранены. Об этом 5 апреля информирует Al.com. По сведениям источника,...
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