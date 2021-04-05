В США один человек погиб и пять ранены в результате стрельбы в парке

Источник материала: ОНТ

В Бирмингеме (Алабама, США) в результате стрельбы в парке погибла женщина, пять человек были ранены. Об этом 5 апреля информирует Al.com.

По сведениям источника, инцидент произошел вечером 4 апреля в парке Бирмингема. Группа мужчин устроила потасовку, переросшую в стрельбу. В это время в парке было много людей, в том числе семьи с детьми. Выстрелом была убита женщина 32 лет, еще пять человек были ранены. Среди пострадавших есть несовершеннолетние.

Очевидцы сообщают, что пострадавшие люди в конфликте не участвовали.

Сведений о задержании подозреваемых пока нет.

Фото: Pixabay

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