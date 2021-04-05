МВД – про задержание связанного с BYPOL военнослужащего: «Приверженец ультраправых взглядов неонацистского толка»

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Замминистра МВД Казакевич рассказал подробности про людей из BYPOL.

В частности, Геннадий Казакевич упомянул бывшего военнослужащего-контрактника Романа Марусова.

— С 2016 по 2020 он действительно проходил службу по контракту в силах специальных операций Минобороны. После увольнения он связался с инициативой BYPOL, крайне радикально настроенный молодой человек, приверженец ультраправых взглядов неонацистского толка. После совершения действий в Республике Беларусь планировал выехать в Ивано-Франковск для подготовки в специальном тренировочном лагере «Правого сектора» и последующем участии в боевых действиях на территории Украины, — заявил Казакевич в интервью на Беларусь 1 .

Почему в Минобороны оказался военнослужащий с такими удивительными характеристиками замминистра уточнять не стал, зато заявил о наличии связи между Марусовым и радикальным анархистом Дедком.

— У Марусова в ходе обыска изъяли книгу Дедка с дарственной надписью. Он уже никак от этого дела не отвертится. Все это свидетельствовало о том, что и BYPOL, и Марусов, и радикальная часть наших анархистов имеют одну общую цель и задачу — дестабилизировать ситуацию в стране, — заявил Казакевич.

Он упомянул, что инициатива BYPOL — «часть работы Координационного штаба Светланы Тихановской», но заверил, что власти Беларуси эффективно борются с подобным по нескольким направлениям «от выявления и пресечения деятельности кротов в своих рядах до установления сторонних информаторов».

— Постепенно инициатива BYPOL радикализовалась, события 25 и 27 марта свидетельствуют о том, что они пытаются управлять протестами. <...> Надо сказать, что получается слабенько. Акции прямого действия, о которых мы говорили, и последний предотвращенный теракт, который имеет прямую взаимосвязь с BYPOL. Это свидетельствует о том, что одной из их задач является поиск радикалов, личностей шизоидного типа, которые готовы и хотят совершить такие акции.

Он перечислил людей, составляющих костяк инициативы: бывшие следователи Андрей Остапович и Игорь Лобан, бывшие оперативники Матвей Купрейчик, Владимир Жигарь и Станислав Лупоносов, бывший преподаватель Академии МВД Александр Азаров, бывший работник прокуратуры Олег Талерчик, бывший оперативник Сергей Макар, Евгений Медведев. Некоторые из них объявлены в розыск.

Казакевич рассказал, как силовики присутствуют в соцсетях, группах и чатах, в том числе закрытых, и «с некоторым сарказмом наблюдаем за потугами наших зарубежных змагаров предпринять какие-то меры конспирации». Главной задачей он называет не политическую цензуру, а нейтрализацию радикальных элементов:

— Когда мы изучали опыт Украины, Грузии, Армении, Кыргызстана, мы видели формы гибридной агрессии, которые потом увидели у себя. Но к нам были применены новые технологии. Безусловно, на первоначальном этапе как в деятельности органов внутренних дел, так и в деятельности журналистов были ошибки, но мы научились перестраиваться на марше, говоря военным языком. Мы научились очень быстро делать выводы из своих ошибок, мы изменили и тактику, и методику. В результате белорусская вакцина от цветных революций оказалась многокомпонентной. Это и законодательные меры (закон о массовых мероприятиях, закон о противодействии экстремизму, предупреждении героизации нацизма и др.), и диалог с обществом, с теми, кто хочет и может услышать правоохранителей и государство в целом.