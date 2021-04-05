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Видеофакт. В Дубае задержана группа девушек, включая белорусок, которые вышли на балкон обнаженными

05.04.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Вечером в субботу полиция арестовала группу людей по обвинению в публичном разврате.

Видеофакт. В Дубае задержана группа девушек, включая белорусок, которые вышли на балкон обнаженными

Аресты были произведены вскоре после того, как в соцсетях были распространены кадры видеозаписей, на которых была показана группа обнаженных молодых женщин, средь бела дня позирующих на балконе в престижном районе Дубай Марина.

Издание The National (ОАЭ) сообщало, что перед камерами позировали более десяти обнаженных женщин, что, по всей видимости, было «рекламным ходом», пишет newsru.com.

Если эти действия будут признаны судом Эмиратов просто «непристойным поведением», то задержанные могут получить до полугода лишения свободы и штраф в размере 5000 дирхамов (около 1400 долларов США). Если же суд признает их виновными в «производстве и распространении порнографических материалов», то, по законам ОАЭ, им грозят более длительные тюремные сроки и штраф не менее 250 тысяч дирхамов (более 68 тысяч долларов США). Обвинение в «непристойном поведении» грозит моделям, участвовавшим в съемках, но оператор, снимавший эти кадры, может быть обвинен в более серьезном преступлении.

Как сообщает в понедельник телеграм-канал «Небожена», девушки оказались оказались гражданками России, Украины, Молдовы и Беларуси.

 
 
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Вечером в субботу полиция арестовала группу людей по обвинению в публичном разврате.
 
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