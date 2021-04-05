Видеофакт. В Дубае задержана группа девушек, включая белорусок, которые вышли на балкон обнаженными

Источник материала: Салiдарнасць

Вечером в субботу полиция арестовала группу людей по обвинению в публичном разврате.





Аресты были произведены вскоре после того, как в соцсетях были распространены кадры видеозаписей, на которых была показана группа обнаженных молодых женщин, средь бела дня позирующих на балконе в престижном районе Дубай Марина.

Издание The National (ОАЭ) сообщало, что перед камерами позировали более десяти обнаженных женщин, что, по всей видимости, было «рекламным ходом», пишет newsru.com .

Если эти действия будут признаны судом Эмиратов просто «непристойным поведением», то задержанные могут получить до полугода лишения свободы и штраф в размере 5000 дирхамов (около 1400 долларов США). Если же суд признает их виновными в «производстве и распространении порнографических материалов», то, по законам ОАЭ, им грозят более длительные тюремные сроки и штраф не менее 250 тысяч дирхамов (более 68 тысяч долларов США). Обвинение в «непристойном поведении» грозит моделям, участвовавшим в съемках, но оператор, снимавший эти кадры, может быть обвинен в более серьезном преступлении.

Как сообщает в понедельник телеграм-канал «Небожена», девушки оказались оказались гражданками России, Украины, Молдовы и Беларуси.