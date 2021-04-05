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Партия премьера Болгарии побеждает на выборах в парламент

05.04.2021 09:31 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" ("ГЕРБ") премьер-министра Бойко Борисова набирает около 25 процентов голосов, следует из данных института общественного мнения Gallup, обнародованных вечером в воскресенье, 4 апреля.

Между ее ближайшими преследователями идет ожесточенная борьба. Как зонтичная популистская партия ITN, так и Болгарская социалистическая партия получают от 15 до 17 процентов голосов. Кроме того, четырехпроцентный барьер преодолевают Движение за права и свободы, а также правое Болгарское национальное движение, следует из прогнозов. Явка составила 48 процентов, сообщает Gallup, официальные данные на момент публикации отсутствовали, передает DW.

Партия "ГЕРБ" являлась крупнейшей политической силой в парламенте в 2009-2013 годах и с 2014-го. Ее председатель Борисов в 2020 году стал объектом критики со стороны участников массовых протестов, обвинивших премьер-министра в коррупции и связях с олигархами.

Депутатов Народного собрания Болгарии избирают на 4 года. На 240 мест в парламенте претендовали почти 7 тысяч кандидатов.

 
 
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Партия "Граждане за европейское развитие Болгарии" ("ГЕРБ") премьер-министра Бойко Борисова набирает около 25 процентов голосов, следует из данных института...
 
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