Сколько кур и кустов смородины: вот зачем белорусов спрашивали о «сельхозактивах»









ОНТ председатель Нацстата рассказала, зачем нужны были эти вопросы. В опросник переписи населения Беларуси, проводившейся в 2019-ом году, был включен ряд вопросов, касающихся так называемого сельскохозяйственного модуля. В эфирепредседатель Нацстата рассказала, зачем нужны были эти вопросы.





Так, по словам Инны Медведевой, информация собиралась по требованию Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН. Она уточнила, что сельскохозяйственные переписи, как и переписи населения, должны проводиться раз в 10 лет, но в Беларуси ее провели впервые.





- Сельскохозяйственную перепись в Беларуси не проводили ни разу. Из-за чего к Белстату при предоставлении на международный уровень данных о валовой продукции сельского хозяйства были определенные вопросы, - пояснила чиновница.





Таким образом, чтобы обследовать все категории хозяйств в Беларуси, в опросник переписи и включили вопросы о живности, садах и огородах.





Еще Медведева уточнила, что по личным подворьям проводилось выборочное обследование, а земельные участки в городах, садовых товариществах не охватывались вообще.





- Мы получили информацию, являющуюся для нас абсолютно уникальной. Это позволит нам правильно посчитать валовую продукцию сельского хозяйства, - резюмировала глава Нацстата.



