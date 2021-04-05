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Политолог: Что же это за страна такая, независимость которой постоянно под угрозой? Может, записать ее в Книгу рекордов Гиннеса?
Источник материала: Партизан
30 лет живу в независимой Беларуси, и тридцать лет ежедневно, еженедельно, ежемесячно слышу мантру "стране грозит потеря независимости". От Позняка и Лукашенко, левых и правых,
Вот на днях Л-ко опять высказал это по-своему (без сильного презика патираем страну).
Что же это за страна (политика) такая, независимость которой постоянно под угрозой?
Может, записать ее в Книгу рекордов Гиннеса?
P.S. В региональном масштабе этот психоз потери независимости - явно белорусский бренд. Такого нет ни в Прибалтике, ни в Польше, ни само собой в России.
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Политолог: Что же это за страна такая, независимость которой постоянно под угрозой? Может, записать ее в Книгу рекордов Гиннеса?
30 лет живу в независимой Беларуси, и тридцать лет ежедневно, еженедельно, ежемесячно слышу мантру "стране грозит потеря независимости". От Позняка и Лукашенко,...
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