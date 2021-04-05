Политолог: Что же это за страна такая, независимость которой постоянно под угрозой? Может, записать ее в Книгу рекордов Гиннеса?









Вот на днях Л-ко опять высказал это по-своему (без сильного презика патираем страну).





Что же это за страна (политика) такая, независимость которой постоянно под угрозой?





Может, записать ее в Книгу рекордов Гиннеса?





P.S. В региональном масштабе этот психоз потери независимости - явно белорусский бренд. Такого нет ни в Прибалтике, ни в Польше, ни само собой в России.