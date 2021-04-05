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Левченко: Ощущение, что эта система начнет себя съедать, и она уже это делает

05.04.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Знаменитая белорусская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала российскому спротивному изданию sport24.ru факт возбуждения уголовных дел в отношении Герасимени и Опейкина. Следственный комитет Беларуси начал уголовное дело против известной пловчихи и руководителя спортивной солидарности в пятницу 2 апреля.



Как считает Левченко, во всемирной истории нет таких примеров, когда против человека, который сделал столько для своей страны, заводят уголовные дела по надуманным причинам.

— Сейчас в Беларуси можно возбуждать дела сколько угодно и против кого угодно. Но все это не имеет никакого смысла, потому что это делают чиновники и люди, которых беларусский народ не выбирал и не наделял властью, — говорит Левченко. — Они, как всегда, пытаются показать свою силу и мощь и только запугивают, но с юридической точки зрения все эти дела и обвинения выглядят смехотворными. О какой ответственности можно вообще говорить, если в стране правовой дефолт?

И это невозможно воспринимать нормально. "Такое ощущение, что эта система начнет себя съедать, и она уже это делает", — добавляет баскетболистка.

По мнению спрортсменки, с августа прошло большое количество времени, а позитивных изменений и помощи от власти нет, кроме преследований:

— Может, что-то построили, начали развивать? Ничего! Нужно же народу как-то помогать, а все, что мы видим и читаем, в том числе и из государственных источников: это то, как они заводят уголовные дела, что-то обещают, сажают и карают людей. 

Напомним, криминальное дело в отношении Опейкина и Герасимени начато по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) УК РБ. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.
 
 
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Знаменитая белорусская баскетболистка Елена Левченко прокомментировала российскому спротивному изданию sport24.ru факт возбуждения уголовных дел в отношении...
 
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