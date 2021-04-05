Левченко: Ощущение, что эта система начнет себя съедать, и она уже это делает









Как считает Левченко, во всемирной истории нет таких примеров, когда против человека, который сделал столько для своей страны, заводят уголовные дела по надуманным причинам.





— Сейчас в Беларуси можно возбуждать дела сколько угодно и против кого угодно. Но все это не имеет никакого смысла, потому что это делают чиновники и люди, которых беларусский народ не выбирал и не наделял властью, — говорит Левченко. — Они, как всегда, пытаются показать свою силу и мощь и только запугивают, но с юридической точки зрения все эти дела и обвинения выглядят смехотворными. О какой ответственности можно вообще говорить, если в стране правовой дефолт?





И это невозможно воспринимать нормально. "Такое ощущение, что эта система начнет себя съедать, и она уже это делает", — добавляет баскетболистка.





По мнению спрортсменки, с августа прошло большое количество времени, а позитивных изменений и помощи от власти нет, кроме преследований:





— Может, что-то построили, начали развивать? Ничего! Нужно же народу как-то помогать, а все, что мы видим и читаем, в том числе и из государственных источников: это то, как они заводят уголовные дела, что-то обещают, сажают и карают людей.





Напомним, криминальное дело в отношении Опейкина и Герасимени начато по ч.3 ст.361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) УК РБ. Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы.