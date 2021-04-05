Ученые назвали смертельную опасность обычного чая













Ученые наблюдали в течение нескольких лет за полумиллионом граждан, которые ежедневно пили горячий чай (температурой выше 65 градусов), и выяснили, что это может привести к печальным последствиям.





Уточняется, что данное онкологическое заболевание – шестая причина смерти на планете.





При этом риск развития болезни возрастает в несколько раз, если человек употребляет спиртное и курит.





Специалисты советуют не пить чай, если он настолько горячий, что нельзя взять стакан в руку. Рекомендуется свежезаваренный напиток остудить до комфортной температуры.



