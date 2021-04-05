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На этой неделе в Минске пройдет масштабное отключение электроэнергии
Источник материала: Партизан
В соответствии с графиком плановых отключений в столице на этой неделе по некоторым адресам не будет электроэнергии.
Об этом корреспонденту агентства
Кому придется временно остаться без света в будние дни
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В соответствии с графиком плановых отключений в столице на этой неделе по некоторым адресам не будет электроэнергии.
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