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Рейтинг WTA. Соболенко поднялась на одну строчку и теперь занимает 7-е место

05.04.2021 09:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Опубликован новый рейтинг WTA. После турнира в Майами он разморожен.




Беларуска Арина Соболенко поднялась на одну строчку и теперь занимает седьмое место. Азаренко – 15-я, Саснович – 94-я, Говорцова – 138-я, Лапко – 287-я.
 
 
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Опубликован новый рейтинг WTA. После турнира в Майами он разморожен.
 
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