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Рейтинг WTA. Соболенко поднялась на одну строчку и теперь занимает 7-е место
Источник материала: Партизан
Опубликован новый рейтинг WTA. После турнира в Майами он разморожен.
Беларуска Арина Соболенко поднялась на одну строчку и теперь занимает седьмое место. Азаренко – 15-я, Саснович – 94-я, Говорцова – 138-я, Лапко – 287-я.
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Опубликован новый рейтинг WTA. После турнира в Майами он разморожен.
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