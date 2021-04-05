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Квота для белорусских студентов в университетах России удвоилась

05.04.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 5 апр – Sputnik. Появилось больше возможностей обучения для российских студентов и для белорусских студентов в двух странах, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

По его словам, за прошедший и текущий год, несмотря на существовавшие ограничения, в связи с пандемией, удалось интенсифицировать контакты с белорусскими коллегами. Увеличилось количество визитов и совместных проектов.

Российское ведомство сотрудничает со своими профильными белорусскими коллегами, а также из Государственного комитета по науке и технологиям и с Национальной академией наук Беларуси.

"Но что больше всего нас радует - стало больше возможностей обучения для российских студентов и для белорусских студентов, возможностей для обучения в России и в Беларуси", - сказал Валерий Фальков агентству РИА Новости.

Квота на бюджет

При этом он обратил особое внимание на тот факт, что белорусские абитуриенты при поступлении в российские высшие учебные заведения имеют такие же права, как и россияне.

© Sputnik / Евгений Биятов
Белорусские студенты могут вернуться на учебу в Россию

Например, белорусы для поступления в университет в России могут на общих основаниях сдать ЕГЭ, чем ежегодно пользуется несколько тысяч абитуриентов из Беларуси.

В свою очередь Россия ежегодно выделяет квоты для белорусских студентов на бюджетное обучение.

"В этом году будет 700 бюджетных мест, в два раза больше, чем в предыдущие годы", - отметил министр науки и высшего образования РФ.

После чего напомнил, что в Беларуси имеются два филиала российских вузов - РЭУ имени Г.В. Плеханова и Российского государственного социального университета.

"В 2000 году в этих филиалах вообще не было бюджетных мест, а в этом году по 50 бюджетных мест в каждом из филиалов выделено для белорусских студентов", - подчеркнул Валерий Фальков.

Причем российский министр напомнил, что в этом году ведомство рекомендовало вузам принимать на обучение белорусских абитуриентов "по результатам централизованного тестирования, это некий аналог ЕГЭ, который сдают выпускники белорусских школ".

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Теги: Минск
 
 
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Филиалы российских высших учебных заведений на белорусской территории получили в этом году несколько десятков бюджетных мест для обучения.
 
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