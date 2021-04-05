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Квота для белорусских студентов в университетах России удвоилась
05.04.2021 09:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 5 апр – Sputnik. Появилось больше возможностей обучения для российских студентов и для белорусских студентов в двух странах, рассказал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.
По его словам, за прошедший и текущий год, несмотря на существовавшие ограничения, в связи с пандемией, удалось интенсифицировать контакты с белорусскими коллегами. Увеличилось количество визитов и совместных проектов.
Российское ведомство сотрудничает со своими профильными белорусскими коллегами, а также из Государственного комитета по науке и технологиям и с Национальной академией наук Беларуси.
"Но что больше всего нас радует - стало больше возможностей обучения для российских студентов и для белорусских студентов, возможностей для обучения в России и в Беларуси", - сказал Валерий Фальков агентству
Квота на бюджет
При этом он обратил особое внимание на тот факт, что белорусские абитуриенты при поступлении в российские высшие учебные заведения имеют такие же права, как и россияне.
© Sputnik / Евгений Биятов
Например, белорусы для поступления в университет в России могут на общих основаниях
В свою очередь Россия ежегодно выделяет квоты для белорусских студентов на бюджетное обучение.
"В этом году будет 700 бюджетных мест, в два раза больше, чем в предыдущие годы", - отметил министр науки и высшего образования РФ.
После чего напомнил, что в Беларуси имеются два филиала российских вузов - РЭУ имени Г.В. Плеханова и Российского государственного социального университета.
"В 2000 году в этих филиалах вообще не было бюджетных мест, а в этом году по 50 бюджетных мест в каждом из филиалов выделено для белорусских студентов", - подчеркнул Валерий Фальков.
Причем российский министр напомнил, что в этом году ведомство рекомендовало вузам
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Филиалы российских высших учебных заведений на белорусской территории получили в этом году несколько десятков бюджетных мест для обучения.
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