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Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

05.04.2021 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Известный итальянский бренд купальников Totti Swimwear вновь привез в Минск свою новую коллекцию. Показ состоялся 4 апреля в рамках Belarus Fashion Week.

По мнению итальянских модельеров, именно в купальниках таких фасонов надо выходить на пляж в этом сезоне, чтобы соответствовать модным тенденциям.

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

 

 

Фото Сергея Сацюка

 
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Известный итальянский бренд купальников Totti Swimwear вновь привез в Минск свою новую коллекцию. Показ состоялся 4 апреля в рамках Belarus Fashion Week.
 
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