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Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear
Источник материала: Навiны
Известный итальянский бренд купальников Totti Swimwear вновь привез в Минск свою новую коллекцию. Показ состоялся 4 апреля в рамках Belarus Fashion Week.
По мнению итальянских модельеров, именно в купальниках таких фасонов надо выходить на пляж в этом сезоне, чтобы соответствовать модным тенденциям.
Фото Сергея Сацюка
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Известный итальянский бренд купальников Totti Swimwear вновь привез в Минск свою новую коллекцию. Показ состоялся 4 апреля в рамках Belarus Fashion Week.
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