Что надеть на пляж, чтобы выглядеть модно. Новая коллекция от Totti Swimwear

Известный итальянский бренд купальников Totti Swimwear вновь привез в Минск свою новую коллекцию. Показ состоялся 4 апреля в рамках Belarus Fashion Week.

По мнению итальянских модельеров, именно в купальниках таких фасонов надо выходить на пляж в этом сезоне, чтобы соответствовать модным тенденциям.





















































































































Фото Сергея Сацюка