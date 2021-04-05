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Беларусь перебрасывает танковый батальон к западной границе

05.04.2021 09:49 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

С 2 по 16 апреля под руководством заместителя командира 19-й отдельной механизированной бригады проводится полевой выход отдельного танкового батальона со средствами усиления.

Беларусь перебрасывает танковый батальон к западной границе

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны, полевой выход предусматривает несколько этапов: марш подразделений батальона со средствами усиления комбинированным способом на один из полигонов Брестской области, мероприятия по инженерному оборудованию и маскировке, охрана района размещения, оборудование мест размещения и обеспечения личного состава, а также вооружения, военной и специальной техники.

Подразделения батальона проведут занятия по огневой подготовке и вождению боевых машин, а командиры подразделений — тренировку по управлению подразделениями и огнем.

Итогом полевого выхода и экзаменом для подразделений батальона со средствами усиления станут тактические учения под руководством заместителя командира 19-й отдельной механизированной бригады.

Участники учений отработают организацию оборонительного боя с передовыми отрядами противника, затем — с его главными силами, пройдет боевая стрельба.

 
 
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С 2 по 16 апреля под руководством заместителя командира 19-й отдельной механизированной бригады проводится полевой выход отдельного танкового батальона со...
 
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