|
LG больше не будет делать смартфоны. Официально
Источник материала: Onliner
Компания LG подтвердила слухи, которые уже не один месяц гуляют в индустрии. Южнокорейская компания решила похоронить свое мобильное подразделение: с производством смартфонов не выгорело. Решение «позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях, как компоненты для электромобилей, умные дома, робототехника, ИИ, решения для бизнеса» и так далее. Об этом
Уже вышедшие смартфоны останутся в продаже. И некоторое время LG продолжит их поддержку. Закрытие бизнеса планируют завершить в конце июля этого года. О массовых увольнениях пока ничего не заявляли. Отметили лишь, что вопросы трудоустройства будут решаться на локальном уровне.
LG в последние пять лет испытывала большие потери в мобильном секторе. Новое руководство надеялось сделать подразделение прибыльным к 2021 году.
Android, экран 6.53" IPS (1080x2340), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 13 Мп, аккумулятор 5020 мАч, 2 SIM
Android, экран 6.4" AMOLED (1080x2400), Mediatek Helio G80, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, карты памяти, камера 64 Мп, аккумулятор 5000 мАч, 2 SIM
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания LG подтвердила слухи, которые уже не один месяц гуляют в индустрии. Южнокорейская компания решила похоронить свое мобильное подразделение: с...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)