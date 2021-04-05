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LG больше не будет делать смартфоны. Официально

05.04.2021 09:53 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания LG подтвердила слухи, которые уже не один месяц гуляют в индустрии. Южнокорейская компания решила похоронить свое мобильное подразделение: с производством смартфонов не выгорело. Решение «позволит компании сосредоточить ресурсы в таких областях, как компоненты для электромобилей, умные дома, робототехника, ИИ, решения для бизнеса» и так далее. Об этом говорится в официальном заявлении LG.

Уже вышедшие смартфоны останутся в продаже. И некоторое время LG продолжит их поддержку. Закрытие бизнеса планируют завершить в конце июля этого года. О массовых увольнениях пока ничего не заявляли. Отметили лишь, что вопросы трудоустройства будут решаться на локальном уровне.

LG в последние пять лет испытывала большие потери в мобильном секторе. Новое руководство надеялось сделать подразделение прибыльным к 2021 году.

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Компания LG подтвердила слухи, которые уже не один месяц гуляют в индустрии. Южнокорейская компания решила похоронить свое мобильное подразделение: с...
 
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