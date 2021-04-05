Источник материала: UDF



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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Tesla обновила собственный рекорд по продажам Компания Tesla в I квартале 2021 года поставила клиентам 185 тыс. электромобилей – это новый рекорд для американского производителя.

За январь – март Tesla произвела 180 тыс. электромобилей, а реализовала 185 тысяч. Этот успех был предопределен ростом производства на автозаводе в Шанхае.В Tesla подчеркнули высокий интерес к рестайлинговым моделям S и X, но призналась, что ни одной из них пока поставлено не было. Зато клиенты получили две тысячи дорестайлинговых машин. Таким образом, из 185 тыс. примерно 183 тыс. пришлось только на Model 3 и Model Y.Для сравнения: в I квартале 2020 года Tesla продала только 88 тыс. машин, то есть рост продаж по сравнению с прошлым годом составил 110%.С учетом скорого начала производства рестайлинговых моделей S и X можно ожидать, что квартальная реализация Tesla легко превысит 200 тыс. штук.До конца года наращивание производственных мощностей в Шанхае продолжится. К тому же летом заработает строящаяся фабрика под Берлином. Таким образом, можно предположить, что нынешний рекорд до конца года будет побит еще не один раз.