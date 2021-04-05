ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Tesla обновила собственный рекорд по продажам

05.04.2021 09:59 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Tesla обновила собственный рекорд по продажам
Иллюстративное фото
В конце прошлого года Tesla установила абсолютный рекорд продаж, реализовав за три последних месяца 180 тыс. электромобиле, почти достигнув целевого показателя в 500 тыс. машин в год. При этом в начале года у Tesla обычно наблюдался небольшой спад, так что нового рекорда в I квартале 2021 года от компании Илона Маска никто не ожидал. А зря.

За январь – март Tesla произвела 180 тыс. электромобилей, а реализовала 185 тысяч. Этот успех был предопределен ростом производства на автозаводе в Шанхае.

В Tesla подчеркнули высокий интерес к рестайлинговым моделям S и X, но призналась, что ни одной из них пока поставлено не было. Зато клиенты получили две тысячи дорестайлинговых машин. Таким образом, из 185 тыс. примерно 183 тыс. пришлось только на Model 3 и Model Y.

Для сравнения: в I квартале 2020 года Tesla продала только 88 тыс. машин, то есть рост продаж по сравнению с прошлым годом составил 110%.

С учетом скорого начала производства рестайлинговых моделей S и X можно ожидать, что квартальная реализация Tesla легко превысит 200 тыс. штук.

До конца года наращивание производственных мощностей в Шанхае продолжится. К тому же летом заработает строящаяся фабрика под Берлином. Таким образом, можно предположить, что нынешний рекорд до конца года будет побит еще не один раз.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Компания Tesla в I квартале 2021 года поставила клиентам 185 тыс. электромобилей – это новый рекорд для американского производителя.
 
Новости дня
Новости разные
 
Мировые цены на нефть пошли вниз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

04.04.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.04.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by