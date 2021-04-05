|
Проект 23.34 подготовил отчет по историям пяти тысяч задержанных. Что он показал
Источник материала: Tut.by
В конце прошлого года мы
Что показал анализ более пяти тысяч анкет, присланных проекту?
Напомним, что цель проекта 23.34 — сбор информации об абсолютно всех нарушениях, совершаемых милицией, судьями и другими государственными должностными лицами, с начала избирательной кампании 2020 года.
Проект был разработан независимой белорусской командой за рубежом и запущен в конце октября в партнерстве с Координационным Советом Беларуси и белорусскими правозащитными организациями, а также при коммуникационной поддержке штаба бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико, над которым сейчас идет судебный процесс.
Суть проекта в том, что человек, которого задержали за «нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий», арестовали или дали штраф, может заполнить анкету и детально указать там обстоятельства своего задержания, имя силовика или милиционера, участвовавшего в задержании и составлении протокола, судьи и свидетеля, а также отметить, были ли нарушены его права.
Затем данные автоматически обрабатываются, распределяются по категориям и сохраняются на защищенном сервере за рубежом. А после этого алгоритмы платформы распределяют агрегированные данные партнерам для аналитики или оказания помощи. Контакты заполнивших анкету передаются партнерам только если сам человек дал на это четкое согласие.
Доступ к полной базе данных есть только у одного человека, который не живет в Беларуси.
Не так давно команда выпустила
Итак, анализ более 5000 случаев, задокументированных проектом, показал следующие результаты (данные приведены на 5 апреля 2021 года):
Что сейчас делает проект 23.34?
Один из создателей проекта Сергей рассказал нам, что в последнее время в систему стало поступать меньше анкет, чем осенью-в начале зимы 2020 года, что вполне логично — ведь на улицах теперь задерживают меньшее количество людей.
— Если честно, то я ожидал, что в 2021 году наша работа сведется к архивации и анализу данных, собранных за 2020 год. Но, к сожалению, проект пока остается актуальным — и в плане сбора данных. Кроме того, мы не перестаем распределять эти данные в агрегированном виде нашим партнерам — белорусским и международным правозащитным организациям, — рассказывает Сергей. — Помимо этого мы ведем анонимизированную информацию по судьям — то есть ту, в которую не включены личные данные потерпевших. Она используется командами правозащитников из белорусских диаспор — у нас есть контакты в Великобритании и Швеции — которые изучают статистику нарушений при проведении судебных разбирательств. Также данные по судьям автоматически передаются платформе «Зубр» в их
Насколько я знаю, эта информация используется дальше как минимум для валидации санкционных списков — но мы этим напрямую не занимаемся. Прежде всего мы позиционируем себя как агрегирующую правозащитную платформу.
Сергей отмечает, что собранная информация с согласия человека передается партнерам проекта — а именно, By_Help, Probono, лишенному регистрации правозащитному центру «Весна», Международному комитету по расследованию пыток в Беларуси и некоторыми СМИ.
К примеру, в 95 случаях инициатива By_Help помогла выплатить штраф, в 699 — была оказана юридическая помощь от Probono.by. Кроме того, «Весной» и Международным комитетом по расследованию пыток было проведено 370 углубленных интервью по пыткам (еще 500 — в работе).
Вдобавок обработанная аналитика также поступает правозащитникам — вплоть до Комитета против пыток ООН.
При этом Сергей подчеркивает, что платформа агрегирует все случаи — даже те, которые по нынешним меркам могут считаться «легкими»: вроде штрафа вместо ареста или отсутствия физического насилия при задержании. Важна каждая история, ведь она может послужить недостающим кусочком паззла.
— Если же говорить про долгосрочные результаты, то каждая история создает общую картину, — продолжает собеседник. — Допустим, есть некий судья, который не допустил на процесс адвоката или судил по видеосвязи. Он связан некими ниточками с 15 людьми. Один из них — силовик, который применил физическую силу при задержании трех человек, и на двоих составил протокол. То есть, строится такая страшная вселенная, свой мир, где все связано, и мы хотим провести по нему «экскурсию».
Для любого, кто занимается проблемой пыток и, надеюсь, в перспективе — проблематикой расследования преступлений, такого рода вселенная будет инструментом, аналогов которому пока просто не существует.
Есть и другая причина, почему стоит заполнить анкету. Как пояснила нам юрист-международник, правозащитница Евгения Андреюк, правозащитные и международные организации не могут действовать, не имея всей информации.
— Иногда, чтобы сделать какие-то выводы или просить международные организации о более активных/дополнительных мерах, нужно показать, что существует некая системность, — говорит Евгения. — А показывать системность можно, только если есть некое агрегированное количество данных.
Чем больше у правозащитников данных, тем больше обоснованы наши претензии и требования. Например, благодаря 23.34 у нас есть данные, что в 90% случаев показания сотрудников в судах были «неправдивы», и это очень большая цифра, учитывая выборку в 5,5 тысячи человек.
Да, если конкретному человеку не нужна помощь, ему может ничего и не дать то, что он заполнил анкету. Но зато в общую картину каждое такое заявление привнесет очень многое.
На вопрос, что они намерены делать, есть проект признают экстремистским ресурсом, Сергей ответил следующее:
— Мы не обладаем никакой информацией, которой не обладали бы силовые органы или судебная система. Наша задача — сказать пользователям, что если им надо, мы можем передать их данные в агрегированном виде или напрямую партнеру. Мы делаем эту техническую часть, но не собираем и не сохраняем информацию, которая бы не являлась гласной и публичной.
Поэтому мне сложно представить, за что наш проект могут признать экстремизмом. Но если вдруг это произойдет, то на помощь придут все те же стандартные средства — VPN и двойная аутентификация.
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Что показал анализ более пяти тысяч анкет, и чем проект 23.34 занимается в настоящее время.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)