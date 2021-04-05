Украина ввела санкции против контрабандистов

Источник материала: АФН

Президент Украины Владимир Зеленский в воскресенье, 4 апреля, издал указ, приводящий в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о санкциях в отношении 79 юридических и 10 граждан Украины, которых пресс-служба президента назвала "топ-десяткой украинской контрабанды".

В то же время в санкционный список юрлиц вошли не только украинские фирмы, но и российское федеральное агентство по делам СНГ Россотрудничество, компании "Снабком", "Волга-Днепр", "Завод Спецагрегат", "Завод Молот-Механика", Севастопольский агрегатный завод и другие предприятия на территории РФ и аннексированного ей Крыма.

Помимо этого в перечень попали несколько компаний, зарегистрированных в Польше, Эстонии, ОАЭ и Швейцарии. О швейцарской компании известно, что ее директор - гражданин России Василь Солдатов. Их активы на территории Украины заблокированы, торговые операции с ними прекращены, лицензии аннулированы, передает DW.

Помимо этих мер в отношении Россотрудничества действуют запрет деятельности филиалов и представительств на территории Украины, запрет на проведение общественной и гуманитарной деятельности, ведение агитационной, пропагандистской деятельности, печати и распространения информационных материалов, на использование СМИ и информационных ресурсов. Вводится запрет на аренду имущества, а также совершение любых сделок. Прекращают действовать межправительственные договоры, совместные проекты и программы в гуманитарной, научных и других сферах. Доступ в Украине к интернет-ресурсам, используемым Россотрудничеством и его представительством в Украине, в том числе доменам https://rs.gov.ru, https://ukr.rs.gov.ru и другим будет заблокирован. Прекращаются официальные визиты и переговоры.

Зеленский в своем заявлении подчеркнул, что впервые в истории страны вводятся персональные санкции, а именно заморозка активов и имущества в отношении крупнейших контрабандистов, разоблаченных СБУ и СНБО. Кроме того, от работы в таможенных органах отстранены десятки должностных лиц. Сославшись на данные экспертов, президент Украины сообщил, что убытки из-за контрабанды достигают 300 млрд гривен - около 9 млрд евро.

СНБО одобрил список попавших под санкции лиц и штрафных мер 2 апреля.