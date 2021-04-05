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Депутаты обещают облегчить жизнь водителей: что изменят в законодательстве
Источник материала: Партизан
На очередной весенней сессии депутаты Палаты представителей рассмотрят 11 законопроектов, среди которых значится Закон Республики Беларусь «О дорожном движении». О подробностях относительно грядущих изменений
По словам председателя, поправки позволят сделать жизнь наших автомобилистов более комфортной. «Значимое новшество, ожидаемое гражданами, — введение процедуры выдачи международных водительских удостоверений, что дает возможность управлять транспортными средствами за рубежом», — передает портал pravo.by.
— Кроме того, желающим дается возможность сдавать квалификационные экзамены и в результате получать право управления транспортными средствами только с автоматической трансмиссией, — прокомментировал запланированные новации Игорь Комаровский.
Законопроектом также предлагается определение основных параметров дорожного движения, осуществления мониторинга. Совершенствуется порядок изменения организации дорожного движения, в том числе для повышения оперативности принимаемых решений.
Законодательно будут закреплены полномочия МВД на определение участков дорог, по которым запрещается обучение управлению механическими транспортными средствами. Это позволит не согласовывать с ГАИ маршруты для практического обучения управлению.
Новшества коснутся ведения учета выданных медсправок: Минздрав будет вести автоматизированный учет сведений о выданных медсправках для водителей, а также о лицах, признанных негодными к управлению транспортными средствами, с возможностью доступа МВД к таким сведениям.
С принятием Закона предполагается упразднение контроля за соблюдением порядка проведения гостехосмотра транспортных средств на диагностических станциях, введение договорной основы его проведения, а также автоматизированного учета результатов в соответствующей информационной системе с возможностью доступа заинтересованных государственных органов к ней.
Игорь Сергеевич подчеркнул, что законопроект призван сделать наши дороги безопаснее, а государственное регулирование в этой сфере — более прозрачным, дебюрократизированным и удобным для граждан и бизнеса.
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На очередной весенней сессии депутаты Палаты представителей рассмотрят 11 законопроектов, среди которых значится Закон Республики Беларусь «О дорожном движении»....
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